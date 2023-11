Feuerwerkskörper und Petarden bei Fußballspiel zwischen Onex und Sion

Wenig später fliegt aus dem Gästeblock ein Feuerwerkskörper in Richtung Onex-Anhänger. Von dort wird die Petarde in Richtung Sion-Fans zurückgeworfen (Video oben). Zwischenzeitlich stehen einige Walliser auf dem Fussballfeld.Die Partie wird nach einem über zehnminütigen Unterbruch wieder aufgenommen. Bitter für den Zweitligisten: In der langen Nachspielzeit kassieren sie zwei Tore. So steht es zur Pause plötzlich schon 0:3.

