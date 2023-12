Keine Zeit mehr für Körperhygiene und Mittagsruhe: Feuerwerke hallen bei den Wildgänsen viele Tage nach Feuerwerke erschrecken viele Tiere, so auch Vögel, die in der kalten Jahreszeit ihre Energie gut einteilen müssen. Das zeigt eine Untersuchung von Wildgänsen. Diese fliegen wegen der Böllerei bis zu 500 Kilometer weit.

Kaum sind die Glückwünsche fürs neue Jahr ausgesprochen, fährt vielen Tierbesitzern in Mitteleuropa ein Schreck in die Glieder: Ihr Hund ist weg! Oft taucht das Tier wieder auf, wenn sein Frauchen oder Herrchen in den Keller geht, um Nachschub für die Silvesterfeier zu holen: Lugt dort nicht aus der hintersten Ecke die Spitze eines Schwanzes hervor? Alle Jahre fliehen Millionen Haustiere möglichst weit vor der lauten Knallerei des Feuerwerks zur Begrüssung des neuen Jahres. Den Tieren in der Natur geht es nicht anders, das haben einige Studien in den vergangenen Jahren gezeig





