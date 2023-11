Feuerwerk in Container und Eier an Fassaden: Mehrere Einsätze an Halloween

Die Zuger Polizei war in der Halloween-Nacht verstärkt mit zivilen und uniformierten Einsatzkräften unterwegs und hat zahlreiche Jugendliche sowie Gruppierungen angesprochen und wo nötig kontrolliert. Dabei wurden rohe Eier sowie Feuerwerkskörper sichergestellt. In einem Fall hatte einer der kontrollierten Jugendlichen ein verbotenes Messer dabei. Dieses wurde ihm abgenommen und er wird zuhanden der Jugendanwaltschaft verzeigt.

Nicht in jedem Fall stellten die Einsatzkräfte jedoch eine Straftat fest. Die grosse Mehrheit der angetroffenen Gruppen von verkleideten Kindern und Jugendlichen verhielten sich korrekt und anständig, so die Zuger Polizei.war die Polizei verstärkt unterwegs, hier kam es nur vereinzelt zu Einsätzen. Nach 20 Uhr erhielt die Kantonspolizei Schwyz die Meldung, dass in Tuggen mehrere Eier an die Fassade eines Mehrfamilienhauses geworfen wurden.

