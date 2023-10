Feuerwehreinsatz im Birsfelder Hafen wegen Ölverschmutzung

Feuerwehrkräfte aus Basel und Birsfelden sowie die Sondereinheit Taifun mit ihrem Einsatzboot haben sich gegen Mittag zum Hafen Birsfelden begeben.Im Birsfelder Hafen ist es am Freitagmittag zu einem Einsatz mehrerer Feuerwehr-Einheiten gekommen. Der Grund dafür ist, dass mutmasslich Öl in den Fluss gelangt ist, wie die Baselbieter Kantonspolizei bestätigt.Sowohl die Basler Berufsfeuerwehr, wie auch Feuerwehrkräfte aus dem Baselbiet und Birsfelden sind ausgerückt.

Gemäss Polizei-Sprecher Adrian Gaugler sei man derzeit daran, die Lage und das Ausmass der Wasserrverschmutzung einzuschätzen. Woher das mutmassliche Öl stammen könnte, ist noch unklar.

