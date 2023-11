Feuerwehr verhindert Ausbreiten des Brandes an Bahnlinie

Eine Ausbreitung des Feuers auf einen nahegelegenen Schutzwald konnte so verhindert werden. Gemäss den ersten Erkenntnissen befuhr ein Nostalgiedampfzug kurz zuvor die Bahnstrecke. Als mögliche Brandursache steht der Glutausstoss der Dampflokomotive im Vordergrund. Der Brand und die damit verbundenen Löscharbeiten führten zu einem rund einstündigen Betriebsunterbruch der Matterhorn Gotthard Bahn zwischen Disentis und Andermatt.

:

SUEDOSTSCHWEİZ: Fahrzeugbrand vor dem TunnelIn Trin ist am Donnerstagabend ein Auto in Brand geraten. Die Feuerwehr Flims löschte den Brand rasch.

Herkunft: suedostschweiz | Weiterlesen »

PİLATUSTODAY: Arth: Mann bei Arbeitsunfall schwer verletztSie sind jeden Tag rund um die Uhr für uns unterwegs: Polizei, Feuerwehr und Gesundheitspersonal. Hier halten wir dich über die aktuellsten Blaulicht-Einsätze in der Zentralschweiz auf dem Laufenden.

Herkunft: PilatusToday | Weiterlesen »

PİLATUSTODAY: Golden Retriever heult mit Sirenen um die WetteDer Golden Retriever Charles erfasste seine Chance und stieg mit voller Kraft ins Heulen der Feuerwehr -Sirenen ein. Er stoppte erst, als ihn der Besitzer dabei ertappte.

Herkunft: PilatusToday | Weiterlesen »

POLİZEİCH: Frachtschiff kollidiert mit Steg - Heizöl läuft ausEin Frachtschiff ist beim Manövrieren mit einem Steg kollidiert. Dabei wurde das Schiffsbug so stark beschädigt, dass eine unbestimmte Menge Heizöl auslief. Die Feuerwehr konnte das ausgelaufene Heizöl stoppen und entsorgen.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen »

BZBASEL: «Ich werde es mir sicherlich überlegen» – Christian Egeler ist ein möglicher Kandidat der FDP für die Basler RegierungDer Chef der Baselbieter Verkehrspolizei wäre dem Exekutivamt nicht abgeneigt. Er dürfte dabei aber nicht der einzige Kandidat der Basler FDP sein.

Herkunft: bzBasel | Weiterlesen »

BZBASEL: SVP allein auf weiter Flur: Selbst die Baubranche verschliesst sich nicht einer DeponieabgabeAls einzige Kraft stellt sich die rechte Partei gegen die Steuer, welche den Baustoffkreislauf im Baselbiet in Schwung bringen soll. Der freie Markt werde es richten, glaubt die SVP. Doch daran zweifeln selbst Stimmen aus der Baubranche.

Herkunft: bzBasel | Weiterlesen »