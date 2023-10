Feueralarm in Tschamut GR: Dampfzug löst 1000 Quadratmeter Flurbrand aus

Am Samstagnachmittag ist es in Tschamut in der Gemeinde Tujetsch zu einem Flurbrand wegen eines Dampfzuges gekommen.Kurz vor 15.30 Uhr erhielt die Einsatzleitzentrale der Kantonspolizei Graubünden die Meldung über einen Flurbrand an der Böschung der Bahnlinie nahe des Bahnhofes Tschamut.

50 x 20 m mit Unterstützung eines Löschzuges der Matterhorn Gotthard Bahn. Eine Ausbreitung des Feuers auf einen nahegelegenen Schutzwald konnte so verhindert werden. Gemäss den ersten Erkenntnissen befuhr ein Nostalgiedampfzug kurz zuvor die Bahnstrecke. Als mögliche Brandursache steht der Glutausstoss der Dampflokomotive im Vordergrund.

1000 Katzen vor dem Kochtopf gerettetDie Polizei rettete eintausend Katzen vor dem Tod. Weiterlesen ⮕

Austrittswelle: Über 1000 Katholiken kehren der Kirche Stadt Luzern den RückenAufgrund der Missbrauchsfälle in der Katholischen Kirche zeichnet sich im Kanton Luzern eine beispiellose Austrittswelle ab. Weiterlesen ⮕

Die gefährlichsten Straßen der Schweiz: Kanton Uri an erster StelleDas Bundesamt für Strassen Astra hat in einer interaktiven Karte alle tödlichen Unfälle in der Schweiz seit 2011 zusammengefasst. Dabei zeigt sich, dass der Kanton Uri die gefährlichsten Straßen des Landes hat. Im Jahr 2022 gab es dort durchschnittlich 3,1 Unfälle mit Personenschaden pro 1000 Einwohner. Auf Platz zwei liegt der Kanton Luzern mit 2,5 Unfällen pro 1000 Einwohner. Die Strecke zwischen Luzern und Rotkreuz, der Weg von Horw nach Giswil und die Autobahnabschnitte auf der A2 zwischen Oberarth und Immense sowie Luzern und Sempach sind besonders gefährlich. Weiterlesen ⮕

Über 60'000 Menschen sind 2022 aus der Kirche ausgetretenNach der Aufdeckung von über 1000 Missbrauchsfällen in der römisch-katholischen Kirche gibt es eine Häufung von Kirchenaustritten. In den grössten Kirchengemeinden der Kantone Zürich und St. Gallen traten in den letzten zwei Wochen rund ein Viertel so viele Personen aus, wie im ganzen vergangenen Jahr. Das zeigen Recherchen von «Schweiz aktuell«. Weiterlesen ⮕