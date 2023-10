Feuer bedroht Ortschaften in Queensland

A Property is seen after being destroyed by bushfire near the town of Tara, Queensland, Thursday, October 26, 2023. Sixteen homes have been destroyed and two lives lost due to the bushfires affecting the Darling Downs region. (AAP Image/Darren England) NO ARCHIVING - sda - Keystone/AAP/DARREN ENGLANDmit. Die Bewohner der Ortschaft Wieambilla westlich von Brisbane wurden aufgefordert, umgehend die Flucht zu ergreifen, weil ihr Leben in Gefahr sei.

Auch andere Orte, die tagelang von Flammen umzingelt waren – wie etwa Tara – waren erneut bedroht. Einige Bürger, die in ihre Häuser zurückgekehrt waren, mussten erneut fliehen. «Bald wird es zu gefährlich sein, um mit dem Auto zu fahren», warnten die Behörden.«Die hohen Temperaturen und vor allem die starken Winde machen uns grosse Sorgen», sagte Feuerwehrsprecher Peter Hollier.

