Festnahme in Basel: Zwei Jugendlichen flüchten nach Selbstunfall

Die beiden Minderjährigen wurden im Auftrag derDie Breisacherstrasse war zwischen der Kreuzung Florastrasse und Erasmusplatz während rund vier Stunden gesperrt. Der Unfallwagen wurde abgeschleppt und zuhanden der Strafverfolgungsbehörden sichergestellt.ist noch Gegenstand der Ermittlungen der Verkehrspolizei. Personen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich bei der Verkehrspolizei, Tel. 061 208 06 00 oder über KapoVrk.VLZ@jsd.bs.ch zu melden.

