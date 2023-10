Fehlende Arbeitsmöglichkeiten im Gefängnis Liestal

Häftlingen fehlt im Gefängnis Liestal eine sinnvolle Tagesbeschäftigung, weil sie keine Arbeit erhalten.Ein Streit zwischen Gefängnispersonal und Häftlingen hatte einen grossen Polizeieinsatz zur FolgeDer Widerstand der Häftlinge hatte geringe Folgen. Doch Recherchen zeigen: Die Bedingungen für die Inhaftierten sind in Liestal alles andere als ideal und laut dem Strafrechtsanwalt Andreas Noll sogar rechtswidrig.

Seit Ende Juli sind in Liestal nicht mehr Untersuchungs-, sondern Vollzugshäftlinge untergebracht. Für die Insassen besteht grundsätzlich eine Arbeitspflicht. Das Problem ist: Im Gefängnis Liestal gibt es keine Arbeitsmöglichkeiten.

Andreas Noll findet das höchst problematisch: «Ohne Arbeit kann man niemanden resozialisieren. So ist der Strafvollzug kontraproduktiv. Man entsozialisiert die Häftlinge zusätzlich. Das erhöht die Rückfallgefahr und kreiert so weitere Kriminalität.» headtopics.com

Ohne sinnvolle Beschäftigung sei Freiheitsentzug nur sehr schwer zu ertragen: «Das ist auch ein Grund, weshalb es den Untersuchungshäftlingen viel schlechter geht als den Häftlingen im Strafvollzug. Bei Untersuchungshäftlingen ist die Suizidgefahr auch dramatisch höher», sagt Noll, der findet, dass zu wenig gemacht werde, um diesen Häftlingen Perspektiven zu geben.

«Es ist ein offenes Geheimnis, dass sich die Häftlinge in Liestal enorm langweilen. Sie würden gerne arbeiten», sagt auch Birgit Schmidhalter, Gefängnisseelsorgerin bei der ökumenischen Gefängnisseelsorge im Baselbiet. headtopics.com

Auch die Baselbieter Sicherheitsdirektion spricht von einer suboptimalen Situation: «Den Insassen fehlt einerseits eine sinnvolle Tagesbeschäftigung, und andererseits können sie kein genügendes Arbeitsentgelt erwirtschaften und ersparen, welches ihnen als Starthilfe bei Vollzugsentlassung zugutekommen könnte», sagt Andreas Schiermeyer, Sprecher der Sicherheitsdirektion.

