Fed: US-Notenbank lässt Leitzins unverändert

Nach zehn Anhebungen in Folge gab es im vergangenen Juni eine erste Zinspause, im Juli dann eine erhöhte Anhebung und im September wieder einen unveränderten Leitzins. Nun setzten die Währungshüter erneut auf einen gleichbleibenden Leitzins. Die Inflation hatte in den USA wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie und des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine im Juni 2022 ein 40-Jahres-Hoch von 9,1 Prozent erreicht.

