Herr Michel, während der Wahlsonntag für Sie persönlich erfolgreich war, hat die FDP Wähleranteile eingebüsst, Rechenfehler beim Bund hin oder her. Was ist schief gelaufen?

Die FDP hat es in den letzten Jahrzehnten verpasst, mehr mit Unternehmern zusammenzuarbeiten. Und die Unternehmer hatten weder den Mut noch die Zeit aufgebracht, sich zu engagieren. Die Glaubwürdigkeit, kompetent und aus der Praxis über die Wirtschaft reden zu können, ist der Partei teilweise verloren gegangen.Das Verantwortungsgefühl dem Land gegenüber ist gesunken. Das ist ein gesellschaftliches Problem, nicht nur eines der Politik oder der FDP.

Wir haben uns als Geschäftsleitung vor rund zwei Jahren de facto entmachtet, wir treffen dort in erster Linie strategische Entscheide und sind dafür auf Deck, wenn es brennt. Die Verantwortung für die Planung, Produkte und Produktion liegt bei den Teams. headtopics.com

«Ich werde etwa 15 meiner 21 aktuellen Mandate in Vereinen, Stiftungen oder Verwaltungsräten abgeben müssen.»Nein. Mein Tag ist jetzt schon auf sechs Wochen hinaus im Halbstunden- oder Stundenmodus getaktet, mehr geht nicht.

Sie haben zwei Söhne im Teenageralter und eine Frau, die beruflich ebenfalls erfolgreich ist. Schaffen Sie es noch, als Familie zueinander zu finden? Das erinnert an SVP-Doyen Christoph Blocher und seine Tochter Magdalena Martullo-Blocher, die jeweils den Auftrag des Vaterlands gespürt haben. Müssen wir Ihnen dankbar sein? headtopics.com

Wir müssen vorsichtig sein bei diesem Thema. Das Thema Migration war der Grund, warum die SVP die Wahlen gewonnen hat. Alle anderen Parteien müssen sich jetzt ernsthaft damit auseinandersetzen. Wir müssen einen Weg finden, wie wir die Einwanderung so steuern können, damit wir gerade noch so durchkommen mit den Bilateralen.

Weiterlesen:

tagesanzeiger »

Wähleranteile falsch berechnet - BFS-Direktor Ulrich: «Wichtig ist, dass man hinsteht»Böser Fauxpas des BFS: Der oberste Statistiker spricht von einem Fehler an der «Schnittstelle von Mensch und Maschine». Weiterlesen ⮕

Die Frau aus Niederurnen, die aus dem Nichts an die Spitze stürmtAm Glarner Stadtlauf vom Samstag strebt Daniela Stünzi einen weiteren Sieg an. Ihre Sport-Karriere ist eine sehr erstaunliche Geschichte. Weiterlesen ⮕

Christine Egerszegi: «Die FDP hat keinen Grund, der SVP zu einem Sitz im Ständerat zu verhelfen»Christine Egerszegi findet es falsch, dass die FDP für den 2. Wahlgang SVP-Kandidat Benjamin Giezendanner empfiehlt. Sie setzt sich für Marianne Binder ein. Weiterlesen ⮕

Knall bei den Grünen: Laura Grazioli verlässt den Landrat und die ParteiDie Landrätin der Grünen Laura Grazioli verlässt Ende Oktober das Baselbieter Parlament und tritt aus der Partei aus. Die Sissacherin war umstritten, weil sie die Corona-Massnahmenkritiker unterstützte. Weiterlesen ⮕

– ausser diesem hier»: Die israelische Botschafterin besucht das Heimatdorf des FDP-PräsidentenAm Dienstag begab sich die israelische Botschafterin Ifat Reshef auf die Spuren der Surbtaler Juden. Initiiert hat das Treffen Thierry Burkart, der selbst in Lengnau wohnt. Der FDP-Schweiz-Präsident und Ständerat wertet den Anlass auch als Zeichen der Solidarität mit dem israelischen Volk. Weiterlesen ⮕

Sahra Wagenknecht und ihre Unterstützung für die AntifaDie ehemalige Abgeordnete der Partei «Die Linken» und Gründerin ihrer neuen Partei «Bündnis Sahra Wagenknecht» hat früher die Fragen der Bürger auf abgeordnetenwatch.de beantwortet. Doch seit Juli 2023 hat sie sich dort nicht mehr geäußert. Eine Frage, die unbeantwortet bleibt, betrifft ihre Unterstützung für die Antifa. Früher hat sie Spenden an die Antifa überwiesen, aber es ist unwahrscheinlich, dass sie dies weiterhin tut. Die Beziehung zwischen Wagenknecht und der Antifa ist nicht mehr gut, nachdem sie 2016 beim Parteitag der «Linken» von der Antifa attackiert wurde. Weiterlesen ⮕