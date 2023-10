FDP verliert Wähleranteile: Was ist schief gelaufen?

Herr Michel, während der Wahlsonntag für Sie persönlich erfolgreich war, hat die FDP Wähleranteile eingebüsst, Rechenfehler beim Bund hin oder her. Was ist schief gelaufen?

Die Partei hat wenig falsch gemacht. Wir müssen nur auf jenen Themen, die die Bevölkerung aktuell am meisten beschäftigt – Zuwanderung, Altersvorsorge, Energiesicherheit – noch klarer kommunizieren. Da waren wir zu wenig mutig und pointiert. Aber es gab auch die geopolitische Situation, die die Parteien am Rand gestärkt hat. Da kann man als FDP wenig unternehmen.

