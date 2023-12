FDP-Grossrat fordert Abschlussprüfung nach der Volksschule

FDP-Grossrat Titus Meier fordert in einem Vorstoss eine Abschlussprüfung am Ende der obligatorischen neun Schuljahre. Die Regierungsantwort gefällt ihm nicht.Die Idee von Titus Meier ist durchaus brisant: In einer Motion von Ende August fordert der FDP-Grossrat die Einführung einer Abschlussprüfung nach dem Ende der Volksschule.

Meier, der selber als Lehrperson an der Bezirksschule in Brugg unterricht, begründete seine Idee unter anderem damit, dass sich die Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler mit einer Abschlussprüfung besser vergleichen liessen als mit reinen Zeugnisnoten. Denn: Was ein Notenwert aussage, liege in der Freiheit der einzelnen Schulen, schrieb Meier im Spätsommer. «Bislang gibt es kein Instrument, mit dem sich die Zielerreichung überprüfen liesse.» Nun nimmt der Regierungsrat Stellung zur Motion – und erteilt Meier eine deutliche Absage. «Der Regierungsrat erachtet die Forderung der Motion bereits als erfüllt», schreibt die Aargauer Exekutive. Sie beantragt die Motion zur Abschreibun





