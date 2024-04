FCSG-Präsident kritisiert Sektorsperrungen und verteidigt Öffnung des Gästesektors

FCSG-Präsident Matthias Hüppi spricht sich gegen Sektorsperrungen und Kollektivstrafen aus und verteidigt die Öffnung des Gästesektors im Kybunpark. Er betont die Bedeutung des Dialogs und stellt Fragen zur Verantwortung.

Der EV Zug ist enttäuscht über Andrighettos Stich ins Herz und verliert das Spiel gegen die ZSC Lions. Alisha Lehmann wird als schrill, extrovertiert und emanzipiert bezeichnet, aber auch als Vorbild.

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



LuzernerZeitung / 🏆 28. in CH

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Nun spricht FCSG-Präsident Matthias Hüppi: «Der Montag hat den Beweis erbracht, dass Sektorsperrungen und Kollektivstrafen nicht zielführend sind»Die Öffnung des Gästesektors im Kybunpark hat eine neuerliche Fan-Debatte losgetreten. Matthias Hüppi verteidigt den Entscheid, macht sich für den Dialog stark und fragt: «Wo beginnt Verantwortung? Wo hört sie auf?»

Herkunft: LuzernerZeitung - 🏆 28. / 59 Weiterlesen »

Stürmer Geubbels: Vom Sorgenkind zum FCSG-Helden?Der FCSG-Stürmer markiert gegen Basel das 6:1.

Herkunft: srfsport - 🏆 10. / 68 Weiterlesen »

Viele Ungenügende und ein Überflieger: Das sind die FCSG-Spielernoten nach der Niederlage gegen LuganoUnsere Sportredaktion bewertet nach jedem Spiel die Leistung der eingesetzten FCSG-Spieler. Die Noten reichen von 1 - Totalausfall, 2 - Schwachpunkt, 3 - Mitläufer, 4 - Normalform, 5 – Leistungsträger bis 6 - Matchwinner.

Herkunft: tagblatt_ch - 🏆 32. / 55 Weiterlesen »

Die U21 des FCSG will den Aufwärtstrend bestätigen – die Partie gegen Biel am Samstag im LivestreamNachdem der St.Galler Nachwuchs am vergangenen Wochenende gegen Lugano den zweiten Auswärtssieg in Folge feiern konnte, folgt gegen Biel der nächste Test. Da man sich zuletzt zu Hause schwer tat, wäre ein Erfolg in einem Heimspiel wichtig.

Herkunft: tagblatt_ch - 🏆 32. / 55 Weiterlesen »

Fink sichert GC im Duell der Verunsicherten ein RemisDie Grasshoppers und der FCSG trennen sich im Letzigrund 1:1.

Herkunft: srfsport - 🏆 10. / 68 Weiterlesen »

Aargauer nimmt Velofahrer FCSG-Jacke ab – weil er damit «provoziert»An einem Freitagabend vergangenen Oktober hat ein 23-jähriger Aargauer einem Mann im Zurzibiet auf seinem Velo angehalten und aufgefordert, ihm seine FC-St.Gallen-Jacke zu übergeben. Als Grund gab der 23-Jährige an, der Mann würde mit der Jacke provozieren. Nun wurde der Aargauer verurteilt.

Herkunft: fm1today - 🏆 34. / 53 Weiterlesen »