FCB im Cup weiter: Für diesen FC Basel zählt in Kriens nur der Sieg

Der FC Basel geht gegen den Promotion-League-Vertreter aus der Zentralschweiz in diesem Cup-Achtelfinal nicht nur in Führung. Nein, er hat das geschafft, was in 31 Tagen im Oktober Rotblau verwehrt geblieben ist: Er hat ein Pflichtspiel-Tor geschossen.

Das ist denn auch der Höhepunkt in den ersten 45 Minuten, in denen sich der Gast auf dem Kunstrasen des Stadions Kleinfeld schwertut. Der neue Trainer Fabio Celestini hat in den wenigen Stunden, die ihm zur Spielvorbereitung blieben, nicht viel verändern können und wollen in der Basler Equipe.

Der Romand setzt auf ein 4-4-2-System, «weil alle dieses System kennen». Doch der unterklassige Widersacher lässt sich vom Basler Vorhaben nicht beeindrucken. Die Luzerner, die mit dem Selbstvertrauen von drei Liga-Siegen in Folge antraten, halten wacker dagegen und lassen kaum etwas zu.

Und der FCB? Dieser ist in diesem ersten Umgang bemüht. Doch ist selbst gegen einen Gegner, der zwei Spielklassen weiter unten daheim ist, nicht jene Dominanz auf dem Plastikrasen zu sehen, die sich Celestini gewünscht hat. Die Verunsicherung nach dem miserablen Saisonstart kann diese Mannschaft nicht von heute auf morgen ablegen.

Doch die 1:0-Pausenführung sollte eigentlich Grund genug sein, dass die Profis in den zweiten 45 Minuten den Amateuren ihr Spiel aufzwingen. Aber statt möglichst rasch das 2:0 zu suchen, ist Rotblau vor allem damit beschäftigt, die Heimelf vom eigenen Strafraum fernzuhalten. Viele Szenen haben die Gastgeber im Basler Sechzehner nicht. Aber eben: Auch der FCB auf der gegenüberliegenden Seite kommt zu selten in die letzte Zone.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SRFSPORT: Achtelfinal im Schweizer Cup - «Festung Kleinfeld»: Schiesst Kriens den FCB tiefer ins Elend?Der Promotion-Ligist Kriens steht vor dem Cup-Highlight gegen den FC Basel. Gegen den angeschlagenen Super-Ligisten wittern die Krienser ihre Chance.

Herkunft: srfsport | Weiterlesen ⮕

NAU_LIVE: FCB müht sich bei Celestini-Debüt zu 1:0-Sieg im Cup gegen KriensDer FC Basel kann doch noch gewinnen! Beim Debüt von Neo-Trainer Fabio Celestini siegen die zuletzt schwer gebeutelten Bebbi im Cup beim SC Kriens mit 1:0.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen ⮕

BLUENEWS_DE: Wird das Cup-Spiel in Kriens zum Schicksalsspiel für Heiko Vogel?Aktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de | Weiterlesen ⮕

BZBASEL: Aller guten Dinge sind drei: Diese Elf schickt FCB-Trainer Celestini in Kriens aufs FeldBeim FC Basel will einfach keine Ruhe einkehren. Am Dienstag entliess der Verein Bis-auf-Weiteres-Trainer Heiko Vogel aufgrund einer beispiellosen Negativserie mit null Punkten und Toren in vier Spielen. Es übernahm Fabio Celestini. In seinem ersten Spiel als FCB-Trainer geht es in Kriens gleich um den Viertelfinaleinzug im Schweizer Cup.

Herkunft: bzBasel | Weiterlesen ⮕

BLUENEWS_DE: Basel zu Gast in Kriens – bringt Celestini den FCB zurück in die Spur?Aktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de | Weiterlesen ⮕

NAU_LIVE: Schweizer Cup: SC Kriens gegen FC Basel 1893 jetzt liveSC Kriens empfängt heute ab 20:30 Uhr FC Basel 1893 in der Schweizer Cup. Hier erfahren Sie alles zum Spiel im Liveticker.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen ⮕