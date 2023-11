FC St. Gallen: Witzig fällt mit Handbruch vier bis sechs Wochen aus

Ihm gelangen dabei ein Tor und drei Assists. Zudem wurde Witzig im Cup zweimal eingesetzt. Da scheiterten die «Espen» aber gegen den Promotion-League-Gegner aus Delémont.

