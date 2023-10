FC St.Gallen will gegen GC eine besondere Mannschaft sein

Und Trainer Peter Zeidler sagt: «Wir wollen eine besondere Mannschaft sein – und das wollen wir gegen GC zeigen»Nach der Niederlage gegen Winterthur ist vor dem Sieg gegen die Grasshoppers. Vielleicht ist es für den Auftritt am frühen Samstagabend im Kybunpark gar nicht so schlecht, verinnerlichen die St.Galler den einleitenden Satz.

Es geht ja auch darum, als momentan Dritter der Super League auf Tuchfühlung mit dem Spitzenduo zu bleiben und vor der GV am Montagabend in einer positiven Grundstimmung zu sein. Und sowieso: Im Anschluss an die Partie gegen GC mit lauter fröhlichen Spielergesichtern in den vom Sponsor neu angefertigten feinen Massanzügen an der Ostschweizer Fussballnacht zu erscheinen; diese findet unweit des Kybunpark parallel in der Olma-Halle statt.Ja, der FC St.

Ein Selbstläufer gegen die Zürcher wird es aber trotz der bereits im Vorfeld wieder 17500 abgesetzten Tickets nicht. GC taumelte ein bisschen in die Saison, agierte teils irrlichtern, hat sich jüngst aber mit zwei Siegen in Serie gefangen, obschon der Spielstil weiterhin nicht gerade atemberaubend ist. Zeidler sagt: «Wir kennen die Grasshoppers, sie haben sich stabilisiert und ihre Mannschaft gefunden. Aber Angst haben wir nicht – das wäre auch deplatziert. headtopics.com

Derweil muss der St.Galler Trainer weiter auf die verletzten Lukas Görtler, Abdoulaye Diaby und Betim Fazliji verzichten. Zudem sind Julian von Moos und Albert Vallci nach ihrer vierten Verwarnung gesperrt. Des einen Leid ist der anderen Chance, vielleicht zum Beispiel eine für Felix Mambimbi, der zuletzt verletzt war und nun zurückkehrt?Zeidler ist manchmal ein Gambler, wenn es darum geht, ihm mögliche Startaufstellungen seiner Mannschaft zu entlocken.

Noch etwas Statistik: Zeidler hat in all den Jahren als Trainer des FC St.Gallen erst ein Heimspiel gegen GC verloren, 2021 war das. Den letzten Heimsieg gab es vor einem Jahr, aber aufgepasst: Bruno Berner, der Übungsleiter der Zürcher, scheint die Ostschweizer jeweils gut lesen zu können. In fünf Partien gegen sie – vier davon als Winterthur-Coach – gab es für Berner nur eine Niederlage. headtopics.com

