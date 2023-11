FC Luzern: Verletzungssorgen für Trainer Frick

Bereits am Mittwoch (20.30 Uhr) geht es für die Luzerner im Cup gegen Promotion-Ligist Delémont weiter. Am Sonntag (14.15 Uhr) kommt es in der

SUEDOSTSCHWEİZ: «Dann kriegst du es schon mit der Angst zu tun»Der Luzerner Trainer Mario Frick spricht im Interview mit Keystone-SDA unter anderem über die…

LUZERNERZEİTUNG: Servette gewinnt gegen Luzern mit 3:2Servette gewinnt das Spiel gegen Luzern mit 3:2. Tore von Miroslav Stefanovic, Bendeguz Bolla und Sofyan Chader.

BLUENEWS_DE: Servette feiert dritten Sieg in Folge gegen LuzernServette arbeitet sich in der Tabelle der Super League nach vorne. Nach einem mühevolle Saisonstart unter dem neuen Coach René Weiler feiern die Genfer in der 12. Runde daheim gegen Luzern (4:2) den dritten Sieg in Folge.

SRFNEWS: Matchwinner für Servette gegen LuzernBendeguz Bolla erzielte in der 82. Minute das entscheidende Tor zum 3:2-Sieg von Servette gegen Luzern. Die Luzerner hatten zuvor eine Führung von 2:1 verspielt.

LUZERNERZEİTUNG: Servette gewinnt gegen Luzern mit 3:2Servette gewinnt das Spiel gegen Luzern mit 3:2. Sofyan Chader erhält die Chance von Beginn an und erzielt ein tolles Tor. Bendeguz Bolla trifft zum 3:2 für Servette.

