FC Basel verliert Kellerduell gegen Lausanne-Sport mit 0:3

nun seit neun Spielen auf einen Sieg. In elf Partien resultierte nur gerade ein Vollerfolg. Mit mickrigen fünf Punkten ist der FCB weiterhinLausanne-Sport beginnt stark und ist zu Beginn das deutlich zielstrebigere Team. Vom FCB ist wenige zu sehen. In der 19. Minute kommt das Heimteam deshalb zum verdienten 1:0.

Barry berührt den Ball im Strafraum mit dem Arm. Schiedsrichter San pfeift vorerst nicht. Allerdings schaltet sich der VAR ein. San sieht sich die TV-Bilder an und entscheidet dann doch auf Penalty. Ex-Basler Sène schickt Hitz in die falsche Ecke und trifft souverän zur Lausanne-Führung.Und die Waadtländer drücken gleich weiter. Erst hält Hitz gegen Sène stark, dann muss der FCB-Goalie auch den Schuss von Kalu parieren.

Veiga will im Strafraum mit dem Fuss klären, trifft dabei Dabanli am Kopf. Dieser muss blutüberströmt ausgewechselt werden. Wieder bleibt die Pfeife von San vorerst stumm, wieder entscheidet er allerdings nach Sichtung der TV-Bilder auf Penalty. Ganz bitter für den FC Basel! Erneut läuft Sène an – und versenkt auch seinen zweiten Penalty des Spiels.Nur drei Minuten später kommt es für die Gäste noch schlimmer. headtopics.com

Damit ist der Drops gelutscht. Auch wenn Basel nach einer Roten Karte gegen Kablan zum Schluss noch in Überzahl agieren kann, bleibt eine Reaktion aus. Der FCB verliert in Lausanne mit 0:3 und stürzt noch tiefer in die Krise.

Kellerduell in Lausanne – schlittert der FCB noch tiefer in die Misere?Aktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses. Weiterlesen ⮕

Basel: Darum pilgern Zombies aus der ganzen Schweiz nach BaselAm Samstag wirds richtig gruselig in Basel. Bis zu 200 Gruselfans treffen sich zum Zombie Walk und läuten mit ihren Gruselkostümen die Halloween-Zeit ein. Weiterlesen ⮕

Tausende Menschen an Palästina-Demonstrationen in Schweizer StädtenMehrere Tausend Menschen haben sich am Samstag in den Städten Bern, Zürich, Basel, Genf, Lausanne… Weiterlesen ⮕

FC Zürich enttäuscht gegen Lausanne-Ouchy und spielt nur RemisDer FC Zürich enttäuscht in der 12. Runde der Super League. Zuhause gegen Aufsteiger Lausanne-Ouchy kommt das Henriksen-Team nur zu einem 1:1. Weiterlesen ⮕

Super League: Leader FCZ lässt gegen Lausanne-Ouchy Punkte liegenTabellenführer gegen Aufsteiger: Der FC Zürich empfing Stade Lausanne-Ouchy im Letzigrund. Weiterlesen ⮕

Leader zuhause nur mit Remis - FCZ lässt gegen Lausanne-Ouchy zwei Punkte liegenIsmael Gharbi bringt Stade-Lausanne-Ouchy beim FCZ per Distanzschuss mit 1:0 in Führung. Weiterlesen ⮕