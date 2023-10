FC Basel verliert gegen Lausanne

KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTTPräsident David Degen sieht auch in Lausanne nicht viel ErbaulichesKEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTTKEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTTEine Spur besser als auch schon, aber längst nicht gut genug: So lässt sich der vierte Auftritt des FCB unter Heiko Vogel in dieser Saison resümieren. Will der deutsche Coach seine Spieler in den kommenden Tagen etwas aufbauen, wird er ihnen einige Minuten vor der Pause und die Viertelstunde nach dem Seitenwechsel zeigen.

Für einen Treffer oder gar für Punkte reichte der Auftritt des FCB aber nicht. Zum einen, weil die Lausanner spielerisch mehr zu bieten hatten, zum anderen weil Vogels Truppe auch etwas Pech hatte. Die ersten beiden Gegentreffer fielen nach VAR-Entscheiden mittels Penalty. In der 15. Minute lenkte Thierno Barry einen Schuss mit dem Ellenbogen ab und nach einer Stunde traf Renato Veiga Gegenspieler Berkay Dabanli mit dem Fuss heftig am Kopf.

In den letzten knapp drei Monaten gewann der FC Basel nur gegen unterklassige Mannschaften. Es ist also als positiv zu werten, dass es am Mittwoch im Cup weitergeht, mit dem Achtelfinal beim SC Kriens aus der Promotion League.SR San. - Tore: 19. Sène (Penalty) 1:0. 66. Sène (Penalty) 2:0. 69. Sanches (Sène) 3:0. headtopics.com

Lausanne-Sport: Letica; Giger, Dussenne, Dabanli (66. Nanizayamo), Poaty (77. Kablan); Bernede, Roche, Sanches (90. Ilie); Diabaté, Sène (77. Labeau), Kalu (77. Suzuki). Basel: Hitz; Dräger (46. Rüegg), Barisic, Renato Veiga, Schmid; Xhaka, Sigua (67. Demir); Barry (46. Frei), Kade; Augustin (86. Gauto), Jovanovic (67. Malone).

Bemerkungen: 86. Rote Karte gegen Kablan (grobes Foul). Verwarnungen: 37. Xhaka, 64. Renato Veiga, 78. Rüegg, 92. Barisic, 96. Dussenne, 98. Demir.

Der FC Basel steckt tief in der Krise und unterliegt in Lausanne mit 0:3Der FC Basel musste in der zwölften Runde der Super League zum Kellerduell nach Lausanne . Dort unterliegt der FCB gleich mit 0:3 und trottet mit gesenkten Köpfen vom Feld. Weiterlesen ⮕

Basel: Darum pilgern Zombies aus der ganzen Schweiz nach BaselAm Samstag wirds richtig gruselig in Basel. Bis zu 200 Gruselfans treffen sich zum Zombie Walk und läuten mit ihren Gruselkostümen die Halloween-Zeit ein. Weiterlesen ⮕

Frei: «Innerhalb der Mannschaft herrschte Totenstille»Fabian Frei im Interview nach der Niederlage des FC Basel bei Lausanne - Sport . Weiterlesen ⮕

FC Basel verliert Kellerduell gegen Lausanne-Sport mit 0:3Die Sieglos-Serie des FC Basel hält an! Der FCB kassiert auswärts im Kellerduell gegen Lausanne - Sport die nächste Klatsche. Weiterlesen ⮕

National League: Debüt-Shutout - Kevin Pasche und der perfekte EinstandIn seinem allerersten Spiel in der National League brilliert Lausanne -Torhüter Kevin Pasche mit einem Shutout. Weiterlesen ⮕

Super League: Basel verliert auch in LausanneAuch nach dem Gastspiel in Lausanne und der 0:3-Pleite ist der FCB ohne Tor und ohne Sieg seit dem Trainerwechsel. Weiterlesen ⮕