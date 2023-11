FC Basel: Rückstand auf Strich ist seit Schultz-Rauswurf angewachsen

Alle vier Spiele unter seiner Federführung gehen verloren – dabei gelingt Rotblau nicht ein einziges Tor. Ein Armutszeugnis für den einstigen: Der Rückstand der Bebbi auf Rang sechs beträgt bereits elf Punkte. Das sind vier Punkte mehr, als zum Zeitpunkt der Entlassung von Timo Schultz.Nach rund einem Drittel der regulären Phase muss man wohl bereits damit rechnen, in der Relegation Group zu landen. Bedeutet: Der Abstieg in die Zweitklassigkeit ist möglich.

:

20MİN: Swiss Indoors: Der Final in Basel jetzt liveAm Sonntag findet an den Swiss Indoors der Final zwischen Félix Auger-Aliassime und Hubert Hurkacz statt. Die Partie gibts ab 15.30 Uhr live.

Herkunft: 20min | Weiterlesen »

BZBASEL: Was ich vom hässlichsten Park der Region Basel fürs Leben gelernt habeDer Parc des Carrières ist der wohl hässlichste Park der Region Basel. Und doch verbergen sich in ihm Lektionen fürs Leben.

Herkunft: bzBasel | Weiterlesen »

20MİN: Basel: Polizei laute Autoposer aus dem VerkehrWegen wiederkehrenden Lärmbeschwerden führte die Polizei am Freitag eine grossangelegte Verkehrskontrolle durch. Von 20 Fahrzeugen wurden acht an die Staatsanwaltschaft rapportiert.

Herkunft: 20min | Weiterlesen »

POLİZEİCH: Basel-Stadt BS: Festnahmen nach Angriff - Nigerianer (38 & 45) festgenommenAktuelle Polizeimeldungen - Polizeinachrichten

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen »

TAGESANZEİGER: Swiss Indoors in Basel ohne Federer: So will Präsident Roger Brennwald die heikle Aufgabe meisternDas Basler Turnier hat das heikle Übergangsjahr gut gemeistert. Präsident Roger Brennwald will mit dem teuersten Schweizer Sportanlass zu den Wurzeln zurückkehren.

Herkunft: tagesanzeiger | Weiterlesen »

NAU_LİVE: 42-Jähriger wird in Basel an Party angegriffen und verletztWährend einer Party in Basel wurde in der Nacht ein 42-jähriger Mann angegriffen und verletzt. Die mutmasslichen Täter konnten festgenommen werden.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen »