FC Basel: Heiko Vogel steht vor der Entlassung

Ciriaco Sforza spricht bei blue Sport Klartext und sagt: «Ich kann mir nicht vorstellen, dass Heiko Vogel nächste Woche noch Trainer ist.» Und blue Sport Experte Christian Schneuwly sagt nach der 0:3-Klatsche des FCB gegen Aufsteiger Lausanne: «Es sieht nicht danach aus, dass Vogel noch der richtige Trainer ist für den FC Basel.»Beim FC Basel brennt die Hütte: Vier Niederlagen in Serie, fünf Punkte nach elf Spielen. Das letzte Mal jubelte der FCB in der Super League am 30. Juli beim 5:2-Erfolg gegen Winterthur.

Seither verabschiedete sich der FC Basel aus dem Rennen um einen Startplatz im Europacup und übernahm in der Liga die rote Laterne. Ende September feuerte die Basler Chefetage Trainer Timo Schultz nach sieben Ligaspielen und setzte auf den mittlerweile ehemaligen Sportchef Heiko Vogel an der Seitenlinie.

Doch die Bilanz unter dem 47-jährigen Deutschen schaut noch düsterer aus als jene von Schultz. Aus vier Spielen resultieren null Punkte, null Tore, zehn Gegentore. Der FC Basel stellt zusammen mit dem FC Winterthur die anfälligste Defensive der Liga.

Fährt der FC Basel mit seiner Trainerpolitik fort, dürfte die Luft für Heiko Vogel schon ganz dünn sein. Zwar stärkte David Degen am Sonntag Vogels Rücken, betonte aber klar: «Am Ende des Tages brauchen wir Ergebnisse.»«Unter der Woche hast du Cup in Kriens, dann hast du Yverdon zuhause.

Um den Turnaround zu schaffen, empfiehlt blue Sport Experte Christian Schneuwly folgende Taktik: «Defensiv gut stehen und aggressiv in den Zweikämpfen sein. So hast du mindestens mal einen Punkt, wenn du kein Tor kriegst.» Und Punkte braucht der FCB dringendst, will er den Kopf noch rechtzeitig aus der Schlinge ziehen.David Degen spricht mit blue Sport über FCB-Coach Heiko Vogel.

:

BLUENEWS_DE: FC Basel: David Degen spricht über Sportkommission und Trainer Heiko VogelDer FC Basel steht am Tabellenende der Super League. FCB-Präsident David Degen spricht mit blue Sport über die neu geschaffene Sport kommission und Trainer Heiko Vogel .

Herkunft: bluenews_de | Weiterlesen »

20MİN: FC Basel: FCB-Spieler stehen weiter hinter Trainer Heiko VogelNach der blamablen 0:3-Niederlage gegen Lausanne- Sport wird Trainer Heiko Vogel in der Basler Kabine richtig laut. Captain Fabian Frei stärkt seinem Trainer den Rücken und appelliert an seine Teamkollegen.

Herkunft: 20min | Weiterlesen »

NAU_LİVE: FC Basel: Fans fordern nach Lausanne-Blamage Entlassung von VogelDer FC Basel schlittert immer tiefer in die Krise . Nach dem 0:3 gegen Lausanne- Sport fordern die Anhänger, dass der Kopf von Trainer Heiko Vogel rollt.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen »

NAU_LİVE: Fussball-Talk: FC Basel auf Intensivstation, Heiko Vogel ist am EndeAuch bei Aufsteiger Lausanne verliert der FC Basel sang- und klanglos. Der FCZ und YB lassen am Wochenende beide Punkte liegen. Willkommen beim Fussball-Talk.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen »

BLUENEWS_DE: Heiko Vogel: «Ich kenne die Mechanismen des Geschäfts»Aktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport , sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de | Weiterlesen »

BLUENEWS_DE: David Degen: «Wir stehen hinter Heiko Vogel, aber ...»Aktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport , sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de | Weiterlesen »