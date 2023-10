FC Basel: Heiko Vogel ist nicht mehr tragbar

Ihr Browser ist veraltet. Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser auf die neueste Version, oder wechseln Sie auf einen anderen Browser wieWer am Samstag im Joggeli gewesen ist, hat schnell festgestellt: Die Leistung des FC Basel war neuerlich erschütternd – und die Zuschauer wussten sich auch nur noch mit Galgenhumor zu helfen. Das sei schlimmer, als wenn sie wütend gewesen wären, analysiert «BaZ direkt»-Gastgeber Sebastian Briellmann mit FCB-Redaktor Dominic Willimann.

Klar ist für Briellmann: «Heiko Vogel ist nicht mehr tragbar.» Bewirkt ein Trainerwechsel sonst meistens eine kurzfristige positive Wirkung, lautet Vogels starke Bilanz: 3 Spiele, 0 Punkte, 0 Tore. Willimann sagt deshalb: «Vogel wollte ja nie mehr Trainer sein. Vielleicht wird sein Wunsch ja bald erfüllt.»ist seit 2007 Sport-Redaktor der BaZ und kennt den regionalen Sport aus dem Effeff.

Weiterlesen:

bazonline »

Analyse zur FCB-Sportkommission: Der FC Basel trennt sich vom Projekt Heiko VogelIm neuen Sportgremium fehlen der nachmalige Sportdirektor und aktuelle Trainer Heiko Vogel sowie der von ihm portierte Chefscout Patrick Dippel. Weiterlesen ⮕

Heiko Vogel: Kein Sportdirektor beim FC BaselFCB-Trainer Heiko Vogel erläutert die Einsetzung einer neuen Sportkommission und bestätigt, dass es keinen Sportdirektor mehr geben wird. Vogel steht unter Resultatdruck und findet die Idee und Zusammensetzung der Kommission sinnvoll. Er und Chefscout Patrick Dippel sind nicht Teil des Gremiums, was Vogel jedoch nicht stört. Weiterlesen ⮕

FCB-Trainer Heiko Vogel äußert sich zur neuen SportkommissionHeiko Vogel erläutert die Einsetzung einer neuen Sportkommission beim FC Basel und bestätigt, dass es keinen Sportdirektor mehr geben wird. Er steht unter Resultatdruck und findet die Idee und Zusammensetzung der Kommission sinnvoll. Er und Chefscout Patrick Dippel sind nicht Teil des Gremiums, was Vogel jedoch nicht stört. Weiterlesen ⮕

Federer-Bezwinger Hubert Hurkacz in Basel: «Ich hoffe, die Leute hier hassen mich nicht»Hubert Hurkacz ist scheu, wenn er nicht gerade Tennis spielt. Der Pole fügte Roger Federer in Wimbledon 2021 die letzte Niederlage zu. Doch dafür möchte er nicht in Erinnerung bleiben. Weiterlesen ⮕

Die Frau aus Niederurnen, die aus dem Nichts an die Spitze stürmtAm Glarner Stadtlauf vom Samstag strebt Daniela Stünzi einen weiteren Sieg an. Ihre Sport-Karriere ist eine sehr erstaunliche Geschichte. Weiterlesen ⮕

Der Betreiber «hat keinen Bock mehr»: Die Sommerresidenz am Hafen Basel steht zum VerkaufDer Betreiber der Sommerresidenz will den Pachtvertrag weitergeben. Weiterlesen ⮕