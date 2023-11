– FC Basel: Findet der FCB unter Celestini zum Siegen zurück?

Nun ist klar: In der Verteidigung und im Sturm vertraut er auf die selben Spieler, die schon sein Vorgänger Heiko Vogel bei der 0:3-Niederlage in Lausanne auf den Platz schickte. Anders im Zentrum und auf den Flügeln. Dort spielen neu Frei, Demir und Malone, währenddem Barry, Sigua und Kade vorerst mit der Ersatzbank vorliebnehmen müssen.

