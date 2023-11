FC Basel: Fans fordern nach Lausanne-Blamage Entlassung von Vogel

Ob Vogel beim Cup-Spiel am Mittwoch gegen Kriens (20.30 Uhr) noch an der Seitenlinie steht, ist mehr als fraglich. Und falls ja, würde ein Ausscheiden das Fass wohl endgültig zum Überlaufen bringen.

NAU_LİVE: FC Basel verliert Kellerduell gegen Lausanne-Sport mit 0:3Die Sieglos-Serie des FC Basel hält an! Der FCB kassiert auswärts im Kellerduell gegen Lausanne-Sport die nächste Klatsche.

BZBASEL: Der FC Basel steckt tief in der Krise und unterliegt in Lausanne mit 0:3Der FC Basel musste in der zwölften Runde der Super League zum Kellerduell nach Lausanne. Dort unterliegt der FCB gleich mit 0:3 und trottet mit gesenkten Köpfen vom Feld.

BLUENEWS_DE: FC Basel: David Degen spricht über Sportkommission und Trainer Heiko VogelDer FC Basel steht am Tabellenende der Super League. FCB-Präsident David Degen spricht mit blue Sport über die neu geschaffene Sportkommission und Trainer Heiko Vogel.

