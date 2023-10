FC Basel braucht Leader im Abstiegskampf

Taulant Xhaka, Marwin Hitz oder Fabian Frei? Der FCB braucht im Abstiegskampf Leader, die vorangehen.Der FC Basel klebt am Ende der Super-League-Tabelle fest. Mittlerweile hat er vier Punkte Rückstand auf das elftplatzierte Stade Lausanne-Ouchy. Und was aus rotblauer Warte die Situation noch prekärer erscheinen lässt: Anzeichen auf Besserung sind bislang nicht erkennbar.

Denn gegen Servette blieb die Reaktion auf die beiden vorangegangenen 0:3-Niederlagen aus. Nun steht mit Lausanne-Sport ein Aufsteiger auf dem Programm, der dem FCB in dieser Saison bereits eine Niederlage (1:2) zufügte.

SC Brühl vor einfachem Spiel gegen U21 des FC BaselDer SC Brühl hat bereits sechs Spiele in Folge gewonnen und steht vor einem vermeintlich einfachen Spiel gegen die U21 des FC Basel. Die Basler haben bisher nur drei von zwölf Spielen gewonnen und stehen auf dem vorletzten Platz. Weiterlesen ⮕

Gegen das Vergessen: Hörbare Stadtkarte erinnert in Basel an Opfer der NazisDer Verein Stolpersteine Schweiz hat heute Mittwoch zwei weitere Steine in Basel gesetzt. Zudem gibt es neue Hörstationen zu den Stolpersteinen. Damit werden die Geschichten der Menschen erlebbar, die zur Zeit des Nationalsozialismus vergeblich in Basel Zuflucht gesucht haben. Weiterlesen ⮕

Swiss Indoors: Riedi verliert in Basel gegen Auger-AliassimeWie Stan Wawrinka ist auch Leandro Riedi an den Swiss Indoors in Basel in Runde eins ausgeschieden. Der Zürcher scheitert am Titelverteidiger aus Kanada. Weiterlesen ⮕

Mehr Geld für weniger Theater in den beiden Basel – und das aus gutem GrundIm Januar 2024 soll das neue Fördermodell Darstellende Künste BS/BL in Kraft treten. Alles, was Sie dazu wissen müssen. Weiterlesen ⮕

Er macht jetzt was mit Drogen: Aditotoro eröffnet «Rausch»-Ausstellung im Historischen Museum BaselNebenwirkungen und Wissenszuwachs nicht ausgeschlossen: Das Historische Museum Basel feiert heute Vernissage mit «Rausch – Extase – Rush». Weiterlesen ⮕

Swiss Indoors Basel Round-up - Fritz muss sich Achtelfinal-Einzug hart erkämpfenDie Turniernummer 3 Taylor Fritz steht bei den Swiss Indoors nach einem Kraftakt im Achtelfinal. Weiterlesen ⮕