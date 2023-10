FC Baden gastiert beim FC Wil im Stadion Bergholz

Der FC Baden gastiert am Freitagabend beim FC Wil im Stadion Bergholz. Während die Badener in den letzten Wochen Selbstvertrauen tanken konnten, kassierten die Wiler zuletzt vier Niederlagen in Serie. Verfolgen Sie die Partie bei uns ab 19.

Warum unser Experte einen Forfaitsieg für Aarau fordert und wieso Baden Geld von Constantin bekommen könnteWieder kein Sieg für den FC Aarau – trotz 2:0-Führung gibt es nur ein Remis in Vaduz. Kommt er trotzdem zu drei unverhofften Punkten? Der FC Baden verliert derweil gegen Sion mit 0:4 und hofft auf das Porto-Kässeli des Walliser Präsidenten Christian Constantin. Alles dazu gibt es in der neusten Folge des Fussball-Talks. Weiterlesen ⮕

Das Restaurant Juraweid hat neue Pächter – und sie sind in Baden bestens bekanntBiberstein darf sich freuen: Die neuen Pächter des Restaurants Juraweid sind «der vielleicht umtriebigste Wirt der Region» Baden und dessen Partnerin. Weiterlesen ⮕

Sittener Fans stürmen Einlasskontrolle - FC Baden verliert gegen FC SionDer FC Baden musste sich am letzten Samstag zu Hause gegen den FC Sion mit 0:4 geschlagen geben. Die Sittener Fans sorgten vor dem Spiel für Diskussionen, indem sie die Einlasskontrolle zum Gästesektor stürmten. Weiterlesen ⮕

Kantonsrat: Die Mitte Wil-Untertoggenburg nominiert 28 Kandidierende – Cornel Egger tritt nicht mehr anMit zwei Listen steigt Die Mitte in die Kantonsratswahlen vom 4. März 2024. An der Delegiertenversammlung der Regionalpartei Wil-Untertoggenburg stellte die Partei die Kandidierenden vor. Die Hälfte von ihnen sind Frauen. Weiterlesen ⮕

FC Wil verlängert Vertrag mit Trainer IacopettaTrotz schwacher Phase der letzten drei Jahre hat der FC Wil den Vertrag mit Trainer Brunello Iacopetta um zwei Jahre verlängert. Weiterlesen ⮕

Magische Nacht in Bern: Manchester United verliert gegen YBManchester United erlebt eine bittere Niederlage gegen Young Boys in der Champions League. Das ausverkaufte Wankdorf-Stadion feiert den Sieg der Schweizer Mannschaft. Weiterlesen ⮕