Fatoni spielt im Exil: Er wurde so, wie er niemals werden wollte

Und kaum beginnt man, über sein Leben zu sinnieren, ist das Stück zu Ende, und Fatoni rappt auf einem Trapbeat über das Gefühl, fröhlich zu sein in Zeiten, die alles andere als das sind.Der harte Beat wird aber durch ruhigere Klänge in «Danke, dass du mich verlassen hast» schon wieder abgelöst. Es ist ein Trennungslied, nah an der Realität, fern von Hollywood-Heartbreaks.

Trotz erwachsenem Herzschmerz scheint Fatoni noch an sich zu zweifeln, er gibt sich in dem Song mit Pianist und Komponist Lampert sogar gleich selbst den Titel «König der Zweifler». Zu dieser kritischen Selbstsicht führt vermutlich seine Selbstreflexion: «Du hörst Musik, die dich angesprochen hat, und siehst dir dann ein kapitalismuskritisches Theaterstück an. Aber dann bestellst du in der Nacht noch schnell auf Amazon.

Mit derartigen Aussagen nimmt Fatoni allen kritischen Stimmen den Wind aus den Segeln. «Wär doch schlimm, wenn ich nicht so geworden wäre, wie ich niemals werden wollte.» Wer das genau ist, scheint aber auch ihm nicht ganz klar zu sein. So sagt er gegenüber dem Musikmagazin «Laut»: «Ich habe nie den Masterplan entwickelt, wer dieser Fatoni ist oder wofür der steht.

Das ist auch auf dem Album zu hören. Der rote Faden fehlt, aber die klassischen Elemente von Fatonis Musik sind da: ein Hauch Melancholie, ein Hauch Ironie und dazu Weltschmerz und persönliches Leiden.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NAU_LIVE: Spiel wegen Feuerwerks-Würfen unterbrochenDas Spiel zwischen dem Zweitligisten Onex und dem FC Sion wurde kurz wegen Feuerwerks-Würfen der Fans unterbrochen. Der FC Sion gewann das Spiel mit 6:1 und hatte bereits zur Halbzeit entschieden. Verletzt wurde niemand.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen ⮕

AARGAUERZEITUNG: Statt 100 kamen nur zehn Interessierte: Trotz Linkedin-Fehler wurde auf dem Mutschellen fleissig genetworktAm Montagabend fand im Restaurant Stalden in Berikon das erste Mal das «Netzwerken auf dem Mutschellen» statt. Ein Fehler bei Linkedin machte dem Anlass beinahe einen Strich durch die Rechnung.

Herkunft: AargauerZeitung | Weiterlesen ⮕

LUZERNERZEITUNG: 1839 wurde das heutige Theater an der Reuss glanzvoll eröffnetDer Weg dahin war auch damals steinig. Zunächst am Baslertor geplant, entschied man sich um für die Reuss. Bis 1900 gab es ein Restaurant.

Herkunft: LuzernerZeitung | Weiterlesen ⮕

SRFNEWS: Neutraler Spielort bekannt - Nati-Spiel gegen Israel findet in Ungarn stattDie Schweizer Fussball-Nationalmannschaft gewinnt auch das zweite Spiel der EM-Qualifikation deutlich. Sie schlägt Israel in Genf 3:0.

Herkunft: srfnews | Weiterlesen ⮕

NAU_LIVE: Marvel Cinematic Universe: Der Tod der Scarlet Witch wurde bestätigtDas Marvel Cinematic Universe wird in Zukunft ohne den Charakter der Scarlet Witch auskommen müssen. Das bestätigt ein neues Buch der erfolgreichen Reihe.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen ⮕

20MIN: LGBT-Leute demonstrieren für Gaza – obwohl man sie dort verfolgen würdeIn den sozialen Medien kursieren Bilder von «Free Palestine»-Demonstrationen, an denen sich Teilnehmer als queer zu erkennen geben.

Herkunft: 20min | Weiterlesen ⮕