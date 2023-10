Fapon, ein führendes Biowissenschaftsunternehmen, schloss eine strategische Kooperationsvereinbarung mit den beiden Schweizer Biotech-Unternehmen LASCCO SA und Abionic SA ab, die Fapon eine exklusive Lizenz zur Nutzung des Pankreas-Steinproteins (PSP) als Biomarker für die Sepsis-Diagnose in China gewährt.

Sepsis ist ein lebensbedrohlicher Zustand, der durch eine gestörte Reaktion des Wirts auf eine Infektion verursacht wird und zu Funktionsstörungen mehrerer Organe, septischem Schock und sogar zum Tod führen kann. Untersuchungen zeigen, dass jede Stunde Verzögerung bei der Verabreichung von Antibiotika das Sterberisiko um 7 % bis 10 % erhöht . Die Frühwarnzeichen und Symptome der Sepsis wie Fieber, Schüttelfrost, Übelkeit, Müdigkeit, Schmerzen usw.

Fapon hat sich zum Ziel gesetzt, die Entdeckung und Erforschung innovativer Biomarker voranzutreiben, mit dem Ziel, den Übergang solcher Marker in die klinische Anwendung zu beschleunigen. Der Erhalt der PSP-Lizenz für die Diagnose von Sepsis wird das Potenzial von Fapon für innovative Anwendungen in der Diagnose von Infektionskrankheiten weiter erhöhen. headtopics.com

Niggemann P, et al. Inzidenz und Zeitpunkt der Sepsis-Erkennung in Abhängigkeit von verschiedenen Sepsis-Definitionen bei Patienten mit schweren Verbrennungen und dem damit einhergehenden Zeitverlauf von proinflammatorischen Biomarkern. J Pers Med. 2021 Jul 23;11(8):701

Klein HJ, et al. Die Expression des Bauchspeicheldrüsensteinproteins wird durch ein Trauma und eine anschließende Operation bei Verbrennungspatienten nicht beeinflusst. World J Surg. 2020 Sept;44(9):3000-3009. headtopics.com

Die In-vitro-Diagnoseplattform von Abionic liefert extrem schnelle Ergebnisse in Laborqualität aus einem einzigen Tropfen einer Patientenprobe an den POC, was eine personalisierte Diagnostik ermöglicht und das Fenster für eine sofortige Behandlung öffnet. Das Unternehmen ist hauptsächlich in der Akut- und Primär-Versorgung tätig.LASCCO SA ist ein biomedizinisches Technologieunternehmen mit Sitz am Biopôle in Lausanne, Schweiz.

