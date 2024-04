Fans des FC Luzern trotz Sperrung im Gästesektor in St. Gallen

Am Montag trafen in St. Gallen im Kybunpark der FC St. Gallen und der FC Luzern aufeinander. Da es zwischen den Fans der beiden Clubs immer wieder zu Reibereien und Ausschreitungen kommt, sind in dieser Saison die jeweiligen Gästesektoren gesperrt. Zuletzt kam es im Mai 2023 in Luzern zu Auseinandersetzungen zwischen Fans des FC Luzerns sowie der Polizei. Vier Personen wurden dabei verletzt. Auch am Montag wäre der Gästesektor gesperrt gewesen. Trotzdem reisten über 800 Luzern-Fans nach St.

Gallen; sie hatten Tickets in anderen Sektoren gelöst. Die St. Galler Stadtpolizei öffnete den Gästesektor dann trotzdem ( 20 Minuten berichtete ). Personalisierte Tickets oder Geisterspiele? In der Kommentarspalte zum Artikel gab es zahlreiche Reaktionen auf die Anreise der Luzern-Fans. Etliche Leserinnen und Leser fordern strengere Massnahmen für Fans bei Spielen der beiden Clubs. So sollen dem FC Luzern beispielsweise Punkte abgezogen werden, fordert ein Use

