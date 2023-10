Familie Stankowski kehrt für die Ausbildung ihrer Kinder in die Schweiz zurück

Familie Stankowski lebte seit 2018 auf den Philippinen – und ist nun für die Ausbildung ihrer Kinder in die Schweiz zurückgekehrt. Seit August gehen Noel und Micha in Ittigen im Kanton Bern zur Schule. Die Familie und die Lehrpersonen ziehen Bilanz über einen unüblichen Schulanfang.Hat einen Master-Abschluss in Sprachen und internationalem Handel.

Die Stankowskis sind jedoch in erster Linie wegen der Ausbildung ihrer Kinder in die Schweiz zurückgekehrt. Ihre Söhne Noel und Micha besuchen nun schon seit mehreren Wochen den Unterricht in der Schweiz.Zu Hause halten sich die beiden Jungen ziemlich bedeckt, was ihr Leben in der Schule angeht."Keine Neuigkeiten, gute Neuigkeiten", sagt Barbara Stankowski lächelnd.

Nach Schulbeginn waren weitere Anpassungen nötig:"Noel war es nicht mehr gewohnt, in einer Klasse mit 20 Schülern und einem Lehrer zu sein, er musste lernen, sich zu gedulden", sagt sein Lehrer Damian Howald. headtopics.com

Noel hat während seiner Zeit auf den Philippinen allerdings kein Französisch gelernt, weshalb er eine Stunde pro Woche Nachhilfe erhält. In den anderen Fächern haben die Jungen keine besonderen Schwierigkeiten.Barbara und Simon Stankowski kehren für die Ausbildung ihrer beiden Söhne Noel und Micha in die Schweiz zurück. Wir begleiten sie bei diesem Abenteuer.

Die Familie freute sich, dieses Mobile in den Sachen wiederzufinden, die sie damals vor ihrer Ausreise in der Schweiz zurückgelassen hatten. headtopics.com

Jetzt, da die grossen Schritte der Rückkehr in die Schweiz hinter dem Paar liegen, ziehen Barbara und Simon Stankowski Bilanz.

