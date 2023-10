Familie Luder: Erfolg im Sport und auf dem Betrieb

Käthi und Willi, Marcel und Andrea Luder: Alle tragen ihren Anteil zum Erfolg auf dem Betrieb und am Concours bei. (Bild: Emmi)

Marcel Luder mit dem selber gezüchteten 19-jährigen Charli und Laika und Bruder Patrick als Groom auf grandioser Fahrt unterwegs zu WM-Silber. (Bild: Brigitte Gfeller) Mit rund 60 Holstein- und Red-Holstein-Kühen wird Wiesenmilch für Emmi produziert. (Bild: Ruth Aerni)

2016 wurde der neue Boxenlaufstall bezogen, im ehemaligen Anbindestall ist heute das Jungvieh. (Bild: Ruth Aerni) Auf dem Hof wie im Sport arbeitet die ganze Familie Luder zusammen. In ihrem Stall steht ein Pferdegespann von Weltklasse: Marcel Luder hat mit seinen Freibergern an der Weltmeisterschaft der Zweispännerfahrer vor einem Monat zwei Silbermedaillen geholt. headtopics.com

Herzlichen Dank für Ihr Feedback! Damit helfen Sie uns, unsere Dienstleistungen zu verbessern. Kennen Sie schon unsere günstigen und flexiblen Digitalabos?Möchten Sie regelmässig über das Geschehen in der Schweizer Landwirtschaft informiert werden? Abonnieren Sie unseren Newsletter «BauernNews» und lassen Sie sich die aktuellsten Nachrichten täglich (oder wöchentlich) direkt in Ihr Email-Postfach schicken.

23 Tiere wurden an der Fohlenschau in Hasle-Rüegsau präsentiert. Am besten bewertet wurde das Stutfohlen roGerber’s Noelia und der junge Hengst Nevio v. Tonisbach.Im zürcherischen Tösstal, fernab vom Ballungsraum der Grossstadt, bewirtschaften Tamara und Jörg Stoller ihr Berglandwirtschaftsbetrieb. Es ist ihr kleines Stück Freiheit, bei der Bewirtschaftung helfen ihnen die Hinterwälder Kühe. headtopics.com

Weiterlesen:

BauernZeitung1 »

Podcast «SRF Kids Reporter:in» - Erfolg in der Musik: Musikerin Cachita erzähltDein Abenteuer bei SRF Kids Reporter:in Du hast eine Idee für SRF Kids Reporter:in? Dann nix wie los, erzähl uns davon! Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten: * Schick eine Nachricht an 076 317 44 44 * Schreib einen Blog im Treff auf srfkids.ch * Sende eine E-Mail an redaktionsrfkids. Weiterlesen ⮕

Wahlen 2023 Stadt Bern: Erfolg der SP-Frauen setzt grünen Stapi unter DruckIn der Stadt Bern konnte die SP die Verluste der Grünen mehr als kompensieren. Das könnte nächstes Jahr zum rotgrünen Showdown ums Stadtpräsidium führen. Weiterlesen ⮕

Erfolg für Swissterminal: Neue Verzögerung bei Basler HafenprojektDas Bundesamt für Verkehr muss das Projekt Gateway Basel Nord nochmals überdenken. In der Stadt bricht deshalb aber keine Panik aus. Weiterlesen ⮕

Polizei erzielt möglicherweise Erfolg bei der Suche nach dem Todesschützen von MaineBei einem Grossaufgebot von Polizeiautos und Helikoptern vor einem Haus im Heimatort des mutmasslichen Schützen hat die Polizei möglicherweise den Verdächtigen gefunden. Die Beamten riefen ihn auf, mit erhobenen Händen herauszukommen. Die Suche nach dem Täter dauert bereits 24 Stunden an. Weiterlesen ⮕

Circus Monti nimmt Familie aus Langenthal mit auf TourneeSie ist Lehrerin, er Lehrer, doch zurzeit arbeiten Lara Niederhauser und Simon Jenzer aus Langenthal am Buffet. Die Glitzerwelt des Circus Monti lockt. Weiterlesen ⮕

Familie von Al-Dschasira-Korrespondent in Gaza getötetDie Familie des prominenten Al-Dschasira-Korrespondenten Wael al-Dahdu wurden in Gaza getötet. Israel verweist auf den Kampf gegen Hamas-Infrastrukturen. Weiterlesen ⮕