Fall Noussair Mazraoui gärt weiter: Bayern in der Kritik

«Die Billigung von Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist strafbar». Er hoffe, «dass die Justiz den Vereinsoberen die Dimension des Vorgangs vor Augen führt».hatten am 7. Oktober in Israel ein Massaker unter Zivilisten angerichtet. In dem Konflikt starben bisher auf beiden Seiten Tausende Menschen.

Zuletzt hatte auch der FC-Bayern-Fanclub «Kurt Landauer Zürich» den Umgang der Münchner Vereinsführung mit Mazraoui kritisiert. Auch der Zentralrat der Juden in Deutschland hatte zuvor in einer Stellungnahme von Mazraoui «mehr Reue und Selbstkorrektur» vermisst.

