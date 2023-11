Fall Maddie McCann: Polizei entschuldigt sich bei den Eltern

Die Eltern von Maddie McCann sind im jähr 2007 selbst in den Fokus der Ermittler in dem Fall geraten. - keystone. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig ermittelt seit Juni 2020 gegen den Deutschen Christian B., der wegen Sexualdelikten vorbestraft ist und von 1995 bis 2007 regelmässig an der Algarve lebte.

:

20MİN: Fall Maddie McCann: Portugiesische Polizei entschuldigt sich bei ElternVor 16 Jahren verschwand in Portugal die damals dreijährige Maddie McCann in einem Hotel. In Visier der Ermittlungen gerieten auf die Eltern.

Herkunft: 20min | Weiterlesen »

BLUENEWS_DE: Entschuldigung der portugiesischen Polizei bei den Eltern von Madeleine McCannDie portugiesische Polizei hat sich bei den Eltern von Madeleine McCann entschuldigt, weil auch diese zeitweise verdächtigt wurden. Es wird angenommen, dass der Deutsche Christian B. für das Verschwinden des Mädchens verantwortlich ist.

Herkunft: bluenews_de | Weiterlesen »

NAU_LİVE: Matthew Perry ertrunken: Hier treffen seine Eltern bei Todesort ein«Friends»-Star Matthew Perry wurde auf seinem Anwesen in Los Angeles aufgefunden. Seine Eltern treffen am Todesort ein.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen »

20MİN: Schweiz: 38 Prozent der Eltern setzt Gewalt in der Erziehung einWie viele Kinder von ihren Eltern geschlagen werden oder andere Arten von Gewalt erfahren, ergab eine neue Umfrage der Universität Freiburg.

Herkunft: 20min | Weiterlesen »

NAU_LİVE: Liverpool: Eltern von Luis Díaz in Kolumbien entführtFussballprofi Luis Díaz vom FC Liverpool bangt um seine Eltern. Während die Mutter nach einer Entführung gerettet werden konnte, bleibt der Vater vermisst.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen »

TAGBLATT_CH: Psychologe: Eltern müssen sich nicht permanent durchsetzenPsychologe Allan Guggenbühl sagt, als Eltern komme man nicht ums Strafen herum. Und doch müsse man sich nicht permanent durchsetzen.

Herkunft: tagblatt_ch | Weiterlesen »