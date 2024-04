Fahrzeugbrand im Tunnel in Zürich

Im Tunnel im Süden der Stadt Zürich ist am Donnerstagmorgen ein Fahrzeug in Brand geraten. Verletzt wurde offenbar niemand.Vor dem Uetlibergtunnel bildete sich am Donnerstagmorgen wegen eines Fahrzeugbrand es Stau .An dieser Stelle finden Sie einen ergänzenden externen Inhalt.

Fahrzeugbrand Tunnel Zürich Stau Sperrung

