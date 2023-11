Fahrradfahrer stürzt nach seitlicher Streifkollision mit Auto

Ein 33-jähriger Autofahrer überholte den Zweiradlenker. Dabei kam es zur seitlichen Streifkollision, weshalb der Velofahrer stürzte.

SRFNEWS: Ist das jetzt ein Rechtsrutsch oder ein Rechtsrütschli?Aus dem Archiv: Parteispitzen debattieren über das Wahlergebnis

SCHWEİZERBAUER: Landwirt verliert Hunderte Kilo KartoffelnIn Nordrhein-Westfalen hat ein Bauer Hunderte Kilo Kartoffeln auf der Fahrbahn verteilt. Ein Auto verunfallte, ein weiteres Fahrzeug wurde beschädigt.

NAU_LİVE: Volketswil ZH: Unfall auf Waro-Kreuzung fordert VerletzteBei einem Verkehrsunfall sind am Samstagnachmittag in Volketswil ZH ein Kind sowie ein Mann verletzt worden.

CASHCH: Medacta lanciert neuartiges KnieimplantatDas Medizintechnikunternehmen Medacta führt ein neuartiges Knieimplantat ein.

POLİZEİCH: Motorradfahrer bei Unfall lebensbedrohlich verletztEin 65-jähriger Motorradfahrer wurde bei einem Unfall lebensbedrohlich verletzt, als er versuchte, ein Auto zu überholen und mit diesem kollidierte.

NAU_LİVE: Kollision in Feusisberg SZ: Velofahrer (45) erheblich verletztAm Montag kollidierten in Feusisberg SZ bei einem Überholmanöver ein Auto und ein Velo. Der Velofahrer wurde dabei erheblich verletzt.

