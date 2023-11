Fahrerflucht nach Unfall mit Fahrradfahrer in Basel

Der Personenwagen-Lenker sowie Personen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich bei der Verkehrspolizei, Tel. 061 208 06 00 oder überIndian Restaurant Royal Palace in Basel: Fernöstliche Aromen geniessen

BZBASEL: Verletzter Fahrradfahrer liegengelassen ++ Fussgänger von Auto erfasst – Fahrerflucht ++ Autofahrer unter Drogeneinfluss verunfalltHier finden Sie alle wichtigen Informationen der Blaulicht-Organisationen aus den beiden Basel .

POLIZEICH: Stadt Basel BS: Fahrradfahrer nach Kollision mit Auto verletztAm 31.10.2023, um 17:45 Uhr ereignete sich beim Spalenring Ecke Heinrichsgasse ein Verkehrsunfall zwischen einem Personenwagen und einem Fahrrad.

POLIZEICH: Schwerer Unfall zwischen Lastwagen und Fahrradfahrer in ZürichEin Lastwagen kollidierte mit einem Fahrradfahrer in Zürich, wobei der Fahrradfahrer Verletzungen unbestimmten Grades erlitt. Die genaue Unfall ursache wird noch ermittelt.

CH_WOCHENENDE: Unfall-Hotspot Benken: Tragischer Unfall auf der PassstreckeEin 34-Jähriger rammte einen 55-Jährigen auf seinem Fahrrad auf der Passstrecke Benken. Der Unfall ereignete sich im September letzten Jahres.

POLIZEICH: Fahrradfahrer stürzt nach seitlicher Streifkollision mit AutoEin 45-jähriger Fahrradfahrer stürzte, nachdem ein 33-jähriger Autofahrer ihn seitlich gestreift hatte. Der Unfall ereignete sich auf der Brandstrasse von Feusisberg talwärts in Richtung Kreuzkreisel.

AARGAUERZEITUNG: Fahrerflucht: Der Knall war nicht ein Stein, sondern ein E-Scooter-FahrerVor einem Jahr kam es in Oftringen zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem E-Scooter-Fahrer. Die Unfall verursacherin verliess den Unfall ort, ohne sich um den E-Scooter-Fahrer zu kümmern. Dafür wurde sie nun verurteilt.

