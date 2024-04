Fähre vor thailändischer Insel in Brand geraten

Vor der thailändischen Touristeninsel Koh Tao ist eine Fähre mit mehr als 100 Menschen an Bord in Brand geraten. Der Passagier Maitree Promjampa sagte der Nachrichten agentur AP am Donnerstagmorgen, er habe ein Knistern gehört und Rauch gerochen. Keine fünf Minuten später habe es gebrannt. «Wir hatten kaum Zeit, uns noch die Rettung swesten anzuziehen», sagte Maitree. «Es war chaotisch. Menschen haben geweint.

» Videos zeigten, wie Passagiere an Deck eilten und Schwimmwesten anlegten, während dichter schwarzer Rauch über die Fähre zog. Später ging sie in Flammen auf. Maitree berichtete, etwa 20 Minuten nach Notrufen seien Boote zu Hilfe gekommen, die sich aus Angst vor Explosionen aber nicht nahe an die Fähre herangewagt hätten. Die Menschen hätten über Bord springen müssen, um gerettet zu werden. Die Behörden in der Provinz Surat Thani teilten auf Facebook mit, an Bord seien 97 Passagiere und elf Besatzungsmitglieder gewesen. Sie seien alle gerettet worden. Es gebe keine Verletzte

Fähre Brand Thailand Koh Tao Rettung

Switzerland Neuesten Nachrichten, Switzerland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



20min / 🏆 50. in CH

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Polizistensohn hatte gezeuselt: Wie ein verheerender Brand heute vor 30 Jahren das Arboner Rathaus zerstörteHeute jährt sich das folgenschwere Ereignis, das beim Arboner Rathaus einen Schaden in Millionenhöhe anrichtete. Im Gebäude mit über 700-jähriger Geschichte waren seinerzeit das Bezirksgericht und der Polizeiposten untergebracht.

Herkunft: tagblatt_ch - 🏆 32. / 55 Weiterlesen »

Feuerwehr rettet Bewohnende vor Brand in ZweifamilienhausIn einem Zweifamilienhaus in Rebstein hat es frühen Sonntagmorgen gebrannt. Die Feuerwehr konnte den Brand sowie die starke Rauchentwicklung rasch unter Kontrolle bringen. Alle Bewohnenden des Hauses blieben unverletzt.

Herkunft: fm1today - 🏆 34. / 53 Weiterlesen »

Brand auf Kreuzfahrtschiff vor den Bahamas - zwei LeichtverletzteEin Kreuzfahrtschiff hat vor den Bahamas Feuer gefangen, zwei Personen wurden verletzt. Es wird angenommen, dass ein Blitzeinschlag die Ursache war.

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »

Diepoldsau SG: Mann rettet sich mit Sprung aus Fenster vor BrandIn Diepoldsau SG geriet in der Nacht ein Einfamilienhaus in Brand. Ein 35-jähriger Bewohner wurde beim Sprung aus dem Fenster verletzt.

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »

Bund warnt nach Brand vor starkem GeruchAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de - 🏆 20. / 63 Weiterlesen »

Stau vor dem Gotthard-Tunnel schon eine Woche vor den FeiertagenBereits diesen Freitag staut sich der Verkehr vor dem Gotthard fünf Kilometer weit. In Deutschland haben viele bereits Ferien.

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »