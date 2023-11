Fachkräftemangel in Tierarztpraxen bedroht tiermedizinische Grundversorgung

Unbesetzte Stellen in Tierarztpraxen haben fatale Folgen. Im Bereich der tiermedizinischen Grundversorgung droht eine Lücke. Tiere werden unter Umständen nicht mehr genügend medizinisch versorgt. Es ist alarmierend: Tierarztpraxen haben zunehmend offene Stellen, die sie nicht besetzen können. Aufgrund des Fachkräftemangels in der Veterinärbranche droht eine Lücke in der tiermedizinischen Grundversorgung, inklusive dem flächendeckenden Notfalldienst.

Dies kann im schlimmsten Fall dazu führen, dass Haus- und Nutztiere nicht oder ungenügend versorgt werden, wenn sie krank oder verletzt sind. Aus Sicht der Gesellschaft Schweizer Tierärztinnen und Tierärzte (GST) muss nun dringend gehandelt werden. Wie einer Mitteilung der GST zu entnehmen ist, ist der Verband zurzeit daran, unter Einbezug von Partnern wie der Vetsuisse-Fakultät, den kantonalen Hochschulämtern Bern und Zürich und den betroffenen Bundesämtern nach Lösungen zu suchen. Die Aufgabe sei komplex und müsse auf verschiedenen Ebenen angegangen werden, heisst e

