Fabian Frei im Interview: Frei: «So nehmen wir nicht mehr viele Punkte mit»

Fabian Frei, braucht der FC Basel nach vier Niederlagen ohne Torerfolg schon den nächsten Impuls, den neuerlichen Trainerwechsel?

Es ist nicht an mir, das zu entscheiden. Aber wenn man mich fragt: Nein. Was es braucht, ist ein Team, das versteht, dass es schon deutlich nach fünf vor zwölf ist. Ein Team, das das umsetzt, was der Trainer will. Und das war heute vor allem in der ersten Halbzeit überhaupt nicht der Fall. Wir müssen analysieren, was der Grund dafür ist. Denn wenn wir so auftreten wie heute – vor allem zu Beginn der Partie –, dann werden wir nicht mehr viele Punkte mitnehmen.

Unter Heiko Vogel arbeitete man damals für die Champions League mit dem Sportpsychologen Christian Marcolli. Ist so etwas jetzt auch Thema? Mittlerweile bin ich so weit, dass ich sage: Nützts nichts, so schadets nichts. Im Grunde genommen ist es aber Aufgabe jedes Spielers, in diesem Bereich individuell zu schauen.Genau kann ich es nicht sagen. Aber wie ich schon nach dem Ouchy-Spiel gesagt habe: Ich verstehe jegliche Reaktion. Die Fans nehmen viel auf sich, um hier dabei zu sein. Und wenn man dann so ein Spiel sieht – da wäre ich auch frustriert. headtopics.com

schreibt seit März 2001 für das Sport-Ressort der Basler Zeitung, das er seit 2019 leitet. Vorher für diverse Sportarten zuständig, konzentriert sich der Fricktaler seit 2011 auf den Fussball – und damit hauptsächlich auf den FC Basel.

Frei: «Innerhalb der Mannschaft herrschte Totenstille»Fabian Frei im Interview nach der Niederlage des FC Basel bei Lausanne-Sport. Weiterlesen ⮕

Bernhard Heusler im Interview: «Ich sehe keinen Untergang des FC Basel vor mir»Nie war ein Schweizer Club so erfolgreich wie der FC Basel unter Bernhard Heusler. Nun teilt der Ex-Präsident sein Führungs-Abc als Buch mit der Öffentlichkeit, während die Basler Tabellenletzte sind. Ein Gespräch. Weiterlesen ⮕

Interview übers Zusammenleben: «Die Eltern sind keine Freunde»Worauf kommt es an, wenn junge Erwachsene weiter im Elternhaus wohnen? Der Psychologe und Bindungsforscher Claus Koch gibt Tipps, wie das gelingt. Weiterlesen ⮕

Hitz: «Im Training sieht das einiges besser aus»Marwin Hitz im Interview nach der erneuten Niederlage des FC Basel. Weiterlesen ⮕

«Dann kriegst du es schon mit der Angst zu tun»Der Luzerner Trainer Mario Frick spricht im Interview mit Keystone-SDA unter anderem über die… Weiterlesen ⮕

Treten an Ort: Alex Frei sieht mentale Fortschritte, doch sein Team verharrt seit Wochen im Mittelfeld der TabelleDas 1:1 am Freitag gegen den Tabellenletzten Schaffhausen war das zweite Unentschieden in Folge für den FC Aarau. Damit kommt er nicht voran. Weshalb Trainer Alex Frei trotzdem nicht unzufrieden ist und weshalb die Wettanbieter diesen FC Aarau lieben müssen. Weiterlesen ⮕