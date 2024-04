EZB benötigt breite Datenbasis für Zinssenkung

Die Europäische Zentralbank (EZB) besitzt laut Österreichs Notenbank-Chef Robert Holzmann erst im Juni die erforderliche breite Datenbasis, um über eine erste Zinssenkung zu entscheiden. Dazu zählten wichtige Daten zur Entwicklung der Löhne und zur Inflation im Euroraum, sagte Holzmann in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview der Nachrichtenagentur Reuters. «Wenn die Daten es zulassen, wird eine Entscheidung getroffen.

» Grundsätzliche Einwände gegen eine Lockerung der Geldpolitik im Juni habe er nicht. «Der April ist nicht auf meinem Radarschirm, weil wir zu wenig harte Daten haben, um eine solche Entscheidung zu treffen.» Die nächsten Zinssitzungen der EZB sind am 11. April und am 6. Juni. Am 12. Juni entscheidet die US-Notenbank Federal Reserve über ihr weiteres Vorgehen nach langer Hochzinsphase. «Wir sind definitiv unabhängig von der Fed und treffen unsere eigenen Entscheidungen», sagte Holzman

