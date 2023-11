EZB-Bankenaufsicht: Geldhäuser sollen Engagement in Russland verringern

Die Bankenaufsicht halte den Druck hoch, um das Risiko im Russland-Geschäft abzubauen, sagte Enria. Der stellvertretende russische Finanzminister Alexej Moisejewe hatte Anfang September mitgeteilt, dass die russische Regierung ausländische Banken nur gegen Gegenleistung ziehen lassen will. Die grösste westliche Bank in Russland ist nach wie vor die österreichische Raffeisen Bank International (RBI).

HANFMAGAZİN: Zum Wohl der Patienten und der RegionMit RUA Bioscience siedelte sich dort ein modernes Unternehmen an, welches soziales Engagement mit den Werten der Nachhaltigkeit verbindet.

FUW_NEWS: Zinsentscheidungen der Notenbanken: USA und Großbritannien werden voraussichtlich keine Änderungen vornehmenAm Mittwoch fällt die amerikanische Notenbank ihren Zinsentscheid, am Donnerstag die Bank of England. Die meisten Analysten rechnen damit, dass die Leitzinsen weder in den USA noch in Grossbritannien verändert werden. Vergangenen Donnerstag hatte sich bereits die Europäische Zentralbank (EZB) für eine Nullrunde entschieden. Das Zinstop liegt nahe und ist, wenn nichts Unerwartetes an der Konjunktur- oder Preisfront eintrifft, bereits erreicht. In den kommenden Monaten dürfte die Debatte über Zinssenkungen Aufwind bekommen, besonders in Europa, falls die lahmende Konjunktur nicht an Fahrt gewinnt und die Inflationsraten abnehmen. Der Chart zeigt den Zinspfad der drei Notenbanken im Vergleich. Aufgeführt sind die einzelnen geldpolitischen Sitzungen. Der Punkt t auf der horizontalen Achse entspricht der Sitzung, an der jede der drei Notenbanken die erste Zinserhöhung beschlossen hat.Die EZB hat die Leitzinsen insgesamt um 450 Basispunkte (4,5 Prozentpunkte) erhöht. Das ist etwas weniger als die Währungshüter in Grossbritannien und den USA. Dafür ging sie rascher vor als die Bank of England. ist seit 1997 als Redaktor bei FuW und schreibt über Makrothemen, vor allem diejenigen, die Zinsen, Währungen und die Konjunktur betreffen

TAGBLATT_CH: «Den Gast als Menschen sehen»: Wie Resonanztourismus das Toggenburg für Gäste attraktiv machtAn der Tourismusplattform in Alt St.Johann wurden die Möglichkeiten des Resonanztourismus erörtert. Das Ziel ist, Gäste durch Erlebnisse und Erinnerungen emotional ans Toggenburg zu binden.

NAU_LİVE: Nach Israel-Krieg: Übernehmen arabische Staaten Macht in Gaza?Im Israel-Krieg wurden die Angriffe auf Gaza intensiviert. Was danach passiert, ist offen. Ein Ex-Geheimdienstchef bringt ein arabisches Machtmandat ins Spiel.

PİLATUSTODAY: Migros macht Schluss mit gedruckten KassenzetteliDie Detailhändlerin Migros druckt die Kassenzettel neu nur noch auf Wunsch der Kundschaft. Bei Konkurrentin Coop ist das schon länger der Fall. Warum die Umstellung bei der Migros so lange dauerte.

SUEDOSTSCHWEİZ: Audi macht mehr Umsatz und weniger GewinnDer Autobauer Audi hat Verkäufe und Umsatz in den ersten neun Monaten dieses Jahres kräftig…

