ExpressVPN bringt neue Funktionen auf den Markt und erweitert seine Serviceangebote, um Benutzern mehr Wert...

„Die Dienste von ExpressVPN helfen Millionen von Nutzern, jeden Tag die Kontrolle über ihr digitales Leben zu übernehmen, daher streben wir ständig danach, ihnen mehr Wert und ein besseres Erlebnis zu bieten. Wir sind stolz auf das unglaubliche Angebot an neuen Funktionen und Service-Verbesserungen, die unseren Nutzern ohne zusätzliche Kosten mehr Möglichkeiten geben, sich zu schützen", so Samuel Bultez, Head of Product, ExpressVPN.

ExpressVPN freut sich, die Hinzufügung eines Ad-Blockers bekanntgeben zu können, der verhindern wird, dass beim Browsen Inhalte angezeigt werden, die als Werbung identifiziert werden, sowie eines Blockers für Websites, die Erwachsenen vorbehalten sind, um den Zugriff auf explizite oder unerwünschte Inhalte zu verhindern., einem Tracker und Malware-Blocker, verwendet werden, der bereits in allen von ExpressVPNs Desktop-, Mobil- und Router-Apps verfügbar ist.

ExpressVPN kündigte außerdem die Einführung automatischer Updates für seine Desktop-Apps an, so dass seine Nutzer immer über die neuesten Funktionen und Sicherheitsverbesserungen verfügen werden. Automatische Updates sind besonders nützlich für Benutzer, die sich in Ländern mit Internetbeschränkungen befinden und möglicherweise nicht immer einfachen Zugriff auf die ExpressVPN-Website haben, um manuelle Updates ihrer Apps vorzunehmen.

Als Reaktion auf Nutzerfeedback gab ExpressVPN heute eine bedeutende Erweiterung der geografischen Verteilung seines Servernetzwerks bekannt. Benutzer können jetzt aus Servern in 105 Ländern auf der ganzen Welt wählen und haben Zugriff auf eine noch vielfältigere Palette von IP-Adressen. Zu den neuen Serverstandorten gehören Bermuda, die Kaimaninseln, Kuba, die Dominikanische Republik, Ghana, Guam, Honduras, Jamaika, Libanon, Marokko, Puerto Rico und Trinidad und Tobago.

