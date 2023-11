Experten: Welt wäre auf neue Pandemie nicht genügend vorbereitet

Dazu müssten Datenerhebung und Analysekapazität verbessert werden. Ärmere Länder brauchten finanzielle Unterstützung und einen Schuldenaufschub, um Ressourcen bereitstellen zu können. Ein geplanter Fonds mit zehn MilliardenDie Forschung und Entwicklung an neuen Medikamenten dürfe nicht wie bei der Coronapandemie in wenigen Ländern konzentriert sein. Die Zivilgesellschaft müsse in alle Vorbereitungen besser eingebunden werden.

BLUENEWS_DE: Experten: Welt wäre auf neue Pandemie nicht genügend vorbereitetAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

TAGBLATT_CH: Handel mit Nazi-Trouvaillen in Antiquitätenläden schockiert ExpertenIn Ostschweizer Antiquitätenläden werden so viele Nazi-Trouvaillen gehandelt wie nie zuvor. Experten sind schockiert und bald könnte die Politik den Handel verbieten.

LUZERNERZEİTUNG: Experten sind schockiert über den Verkauf von Nazi-FlaggenEin Verkäufer in einem Brockenhaus im Kanton Thurgau berichtet von einem regen Handel mit Nazi-Flaggen, was Experten schockiert. Die Politik könnte bald den Handel verbieten.

FİNEWS_CH: UBS-Experten sehen schwarz für SNB-AusschüttungDas dritte Quartal 2023 war an den Finanzmärkten sowohl bei Aktien als auch Anleihen ziemlich mau. Das lässt nichts Gutes für das SNB-Ergebnis erwarten, sagen die Experten der Grossbank UBS.

TAGBLATT_CH: Billigpreise für Flugtickets nach der Pandemie vorbeiDie Luftfahrtbranche ist sich einig, dass die Zeit der Billigpreise für Flugtickets vorbei ist. Die Überkapazitäten im Markt werden auf absehbare Zeit nicht mehr existieren.

BLUENEWS_DE: Ukraine-Gespräche beginnen auf Malta +++ Russland erleidet laut London hohe Verluste in AwdijiwkaAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

