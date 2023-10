Experten: Welt wäre auf neue Pandemie nicht genügend vorbereitet

Berlin, 24.08.2023: Der internationale Corona-Gesundheitsnotstand ist seit Monaten beendet. Was haben da der Anstieg der gemeldeten Corona-Fallzahlen in Deutschland und auffällige neue Virusvarianten zu bedeuten? Vorweg die gute Nachricht: Fachleute sehen immer noch eine sehr breite Grundimmunität aus Impfungen und Infektionen in Deutschland. Das heisst aber nicht, dass man sich nicht mehr anstecken kann.

Zu diesem Schluss kommt die unabhängige Beobachtungsstelle Gesundheits-Krisenvorsorge (GPMB) in einem Bericht vom Montag. Länder müssten ihre Überwachung stärken, um neue Krankheiten frühzeitig erkennen zu können. Dazu müssten Datenerhebung und Analysekapazität verbessert werden.

Ärmere Länder brauchten finanzielle Unterstützung und einen Schuldenaufschub, um Ressourcen bereitstellen zu können. Die Forschung und Entwicklung an neuen Medikamenten dürfe nicht wie bei der Corona-Pandemie in wenigen Ländern konzentriert sein.sei einiges getan worden, hält sie fest, aber manche Länder hätten ihre Vorkehrungen, um auf ähnliche Krisen schnell reagieren zu können, wieder zurückgefahren und in anderen Ländern gebe es kaum Fortschritte. headtopics.com

Die Organisation macht mehrere Vorschläge, um die Krisenvorsorge weltweit zu verbessern. Länder müssten ihre Überwachung stärken, um neue Krankheiten frühzeitig erkennen zu können. Dazu müssten Datenerhebung und Analysekapazität verbessert werden. Ärmere Länder brauchten finanzielle Unterstützung und einen Schuldenaufschub, um Ressourcen bereitstellen zu können.

Die Forschung und Entwicklung an neuen Medikamenten dürfe nicht wie bei der Corona-Pandemie in wenigen Ländern konzentriert sein. Die Zivilgesellschaft müsse in alle Vorbereitungen besser eingebunden werden. headtopics.com

Chur GR: 9-jähriger Knabe aus misslicher Lage gerettetAktuelle Polizeimeldungen - Polizeinachrichten Weiterlesen ⮕

Friltschen TG: Schweizer (23) mit 163 km/h ausserorts unterwegsAktuelle Polizeimeldungen - Polizeinachrichten Weiterlesen ⮕

Full-Reuenthal AG: Mit Fahrzeug Böschung hinuntergefahrenAktuelle Polizeimeldungen - Polizeinachrichten Weiterlesen ⮕

Feueralarm in Tschamut GR: Dampfzug löst 1000 Quadratmeter Flurbrand ausAktuelle Polizeimeldungen - Polizeinachrichten Weiterlesen ⮕

Nach einem Jahrzehnt: Israels Panzer wieder im GazastreifenDie aktuelle Lage im Nahostkonflikt Weiterlesen ⮕

Berninastrassse: Räumungsarbeiten dauern bis voraussichtlich MittwochmittagAktuelle Polizeimeldungen - Polizeinachrichten Weiterlesen ⮕