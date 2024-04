Experten warnen vor übermäßigem Verzehr von Kohlenhydraten

Ihr Browser ist veraltet. Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser auf die neueste Version, oder wechseln Sie auf einen anderen Browser wieExperten sagen, wir essen mehr Kohlenhydrate , als für die Psyche sinnvoll seien. In der Tat behandelte eine Basler Forscherin ihre Depression mit Essen.An dieser Stelle finden Sie einen ergänzenden externen Inhalt.

Dass Keto erfolgreich sein kann, zeigt ein hiesiges Beispiel. Astrid Lounici, Basler Forscherin, musste viele Tiefpunkte aushalten und landete bei der IV. Seit einer Ernährungsumstellung geht es ihr gut. In diesem Zusammenhang führt die Universität Basel eine Mental-Health-Studie durch. Aber um was geht es da genau? Sind Kohlenhydrate wirklich so schlecht für uns? Und wohin führt dieser Ernährungshype?

Im Gespräch mit Gastgeber Benjamin Wirth sucht Nina Jecker, stellvertretende BaZ-Chefredaktorin, nach Antworten. Zur Keto-Diät sagt sie: «Neben einem Gewichtsverlust soll sie vor allem therapeutische Eigenschaften haben.» Zugleich betont sie: «Über die Langzeitwirkung ist allerdings erst wenig bekannt.» Hören Sie rein.An dieser Stelle finden Sie einen ergänzenden externen Inhalt.

Kohlenhydrate Psyche Diät Ketogene Diät Ernährung

