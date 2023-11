Experten müssen besser mit der Öffentlichkeit interagieren

Experten müssen mit der Öffentlichkeit besser interagieren. Es braucht eine bessere Kommunikation: Fachspezialisten müssen den Menschen wirklich zuhören, anstatt sie zu belehren. Eine Aufstiegshilfe des Populismus im Westen ist das Misstrauen gegenüber Experten, besonders denjenigen in Machtpositionen, die glauben, ihr Fachwissen würde sie dazu berechtigen, Entscheidungen zu treffen, die Millionen Menschen betreffen.

Populistische Anführer weisen solche Experten regelmässig in die Schranken und verunglimpfen sie als dogmatische, abgehobene Politfunktionäre, die in einem «Sumpf» oder in einem «Staat im Staat» leben. Diese Einstellung ist unter anderem auf die wirtschaftlichen Verwerfungen nach der Finanzkrise 2008 zurückzuführen, die in der hohen Inflation und stagnierenden Produktivität von heute ihren Höhepunkt erreichte





FuW_News » / 🏆 4. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Weckruf für die Demokratie: Deutsche Medien wollen mit einem 'Jahr der Nachricht' die Öffentlichkeit...Berlin (ots) - Mit einem 'Jahr der Nachricht' wollen die Partner der Medien-Initiative UseTheNews im kommenden Jahr auf die Bedeutung von vertrauenswürdigen Informationen...

Herkunft: presseportal_ch - 🏆 6. / 77 Weiterlesen »

Heute müsste Brian eigentlich vor Gericht stehen: Doch er sucht die Öffentlichkeit nur auf Social MediaDer berühmte Häftling ist wegen Delikten in Haft vor dem Bezirksgericht Dielsdorf angeklagt. Er verteidigt sich auf Social Media.

Herkunft: bzBasel - 🏆 41. / 51 Weiterlesen »

Heute müsste Brian vor Gericht stehen: Doch er sucht die Öffentlichkeit nur auf Social MediaDer berühmte Häftling ist wegen Delikten in Haft vor dem Bezirksgericht Dielsdorf angeklagt. Er verteidigt sich auf Social Media.

Herkunft: LuzernerZeitung - 🏆 28. / 59 Weiterlesen »

Céline Dion zeigt sich erstmals wieder in der ÖffentlichkeitAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de - 🏆 20. / 63 Weiterlesen »

Céline Dion erstmals zurück in der ÖffentlichkeitAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de - 🏆 20. / 63 Weiterlesen »

Céline Dion zeigt sich erstmals zurück in der ÖffentlichkeitCéline Dion, die am «Stiff-Person-Syndrom» leidet, hat sich erstmals seit langer Zeit wieder in der Öffentlichkeit gezeigt. In ihrer Heimatstadt Las Vegas besuchte sie ein Eishockeymatch.

Herkunft: 20min - 🏆 50. / 51 Weiterlesen »