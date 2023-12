Experte Jürg Stettler über die Zukunft des Skifahrens

Experte Jürg Stettler sieht grosse Veränderungen auf uns zukommen. Er beantwortet die drängenden Fragen zu der Zukunft des Nationalsports, den Bergregionen und unseren Wintersport-Budgets. Dann geht man eher virtuell Ski fahren, um ein dreidimensionales Skifeeling zu haben. Meine Annahme bezieht sich aber weniger auf die Schweiz und andere Alpenländer. Denn weshalb geht man Ski fahren? Man will sich im Freien bewegen und die Natur erleben.

Da Skifahren meist ein Gemeinschaftsvergnügen ist, sind auch gesellschaftliche Aspekte zentral. Darum wird Skifahren noch lange ein Bedürfnis von uns Menschen bleiben. Die Frage wird also weniger sein, ob wir künftig in unserer Region noch Ski fahren, sondern wie häufig und wo. Jürg Stettler leitet seit 1999 das Institut für Tourismus und Mobilität an der Hochschule Luzern. Seine Dissertation schrieb er zum Thema «Sport und Verkehr. Sportmotiviertes Verkehrsverhalten der Schweizer Bevölkerung. Umweltbelastungen und Lösungsmöglichkeiten





