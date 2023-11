Experimentelle Sounds, Lötkolben und grüner Mais: Der Rheintaler Bassist Sandro Heule erhält den Nachwuchspreis «Grüana Törgga»

Vor den Wahlen war es monatelang still um das Thema, doch nun heisst es: Vorwärts marsch! Am 8. November lanciert der Bundesrat die Debatte um das künftige Verhältnis zur EU. Recherchen zeigen, wo Brüssel der Schweiz entgegenkommt und wo es noch klemmt.Copyright © St.Galler Tagblatt. Alle Rechte vorbehalten.

NAU_LIVE: Grüne Genfer Ständerätin Mazzone kandidiert nicht für BundesratDie Grüne Genfer Ständerätin Lisa Mazzone hat sich gegen eine Kandidatur als Bundesrat entschieden. Sie möchte ihre Arbeit fortsetzen.

BLUENEWS_DE: Grüne Genfer Ständerätin Mazzone kandidiert nicht für BundesratAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

NAU_LIVE: Grüne Berner Regierungsrätin Häsler will nicht in den BundesratDie Bildungs- und Kulturdirektorin des Kantons Bern, die Grüne Christine Häsler, überlässt ihren Parteikollegen eine Kandidatur für den Bundesrat.

NAU_LIVE: Glarner Ständerat Mathias Zopfi (Grüne) will nicht Bundesrat werdenDiese Woche können die Grünen allfällige Bundesratskandidaturen anmelden. Mit dem Glarner Ständerat Mathias Zopfi hat ein weiterer Hoffnungsträger nun abgesagt.

LUZERNERZEITUNG: «Es ist höchste Zeit»: Grüne und ihre Partner weibeln für «attraktive Zentren»Die Grünen wollen mit ihrer Initiative 'Attraktive Zentren' einen Paradigmenwechsel im Strassenbau einleiten.

TAGBLATT_CH: Links-grüne Allianz sichert vier Sitze bei NationalratswahlenIm Kanton St.Gallen haben sich die links-grünen Kräfte von SP bis zur GLP zu einer Allianz zusammengeschlossen, um ihre vier Sitze bei den Nationalratswahlen zu sichern.

