Expansion: Zurich betritt indischen Markt

Im Rahmen der strategischen Partnerschaft erwirbt die Zurich Insurance Group für 488 Mio. $ 51% an der Kotak Mahindra Bank Limited (Kotak Mahindra Bank), Indiens drittgrösster Privatbank nach Marktkapitalisierung.

Der Betrag soll durch eine Kombination aus neuem Wachstumskapital und Aktienkauf bezahlt werden. Die Transaktion unterliege der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden und der üblichen Abschlussanpassungen.Darüber hinaus beabsichtigt der Versicherer den Angaben zufolge, mit der Zeit eine zusätzliche Beteiligung von bis zu 19% zu erwerben.

Wie es in der Mitteilung weiter heisst, wird Indien bis 2030 voraussichtlich zur drittgrössten Volkswirtschaft der Welt aufsteigen und bietet erhebliches Potenzial für die Entwicklung von Versicherungslösungen.

